O que disse Léo Condé sobre a estreia de Vina no Ceará

O técnico Léo Condé avaliou a estreia do meia Vina pelo Ceará. O atleta de 34 anos ganhou os primeiros minutos no retorno ao Vovô durante a derrota para o Juventude pode 1 a 0, neste sábado (30), na Arena Castelão, pela Série A. Na ocasião, entrou durante o 2º tempo, na vaga do atacante Aylon, e atuou por 22 minutos.

“Em relação ao Vina, a gente sabe, todos têm consciência, que a qualidade técnica dele não tem discussão, mas a questão física vai levar um tempo para ele ficar no ritmo próximo daquilo que a nossa equipe joga, um ritmo de jogo muito forte. Eu acho que a principal marca do Ceará, desde quando eu cheguei aqui, é de ser uma equipe altamente competitiva de ritmo forte. Ele vai levar um certo tempo, nós temos que aproveitar esse talento dele, mas ele vai a cada semana (trabalhar), e a gente vai observar de acordo com aquele aproveitamento, se ele vai ganhar uma minutagem ainda maior. A gente espera que, ao longo da competição, ele possa estar num ritmo forte até porque o Campeonato Brasileiro está muito pesado, uma intensidade muito grande de todas as equipes, então a gente precisa ter todos os atletas no melhor ritmo possível, mas a gente acredita que ele vai chegar” Léo Condé Técnico do Ceará

A preocupação com a parte física existe desde a confirmação da contratação. Mais velho, o meia chegou com alta expectativa da torcida devido ao desempenho na última passagem, entre 2020 e 2023, quando assumiu status de idolatria na nação alvinegra.

O contraponto é justamente a sequência da carreira. Antes da volta, Vina estava no Al-Jubail, da 2ª divisão da Arábia Saudita, onde atuou pela última vez em 18 de maio. E essa condição ligou o alerta da comissão técnica, que escolheu preservá-lo por quatro partidas desde o anúncio oficial em julho (contra Flamengo, Palmeiras, Bragantino e Grêmio) até oferecer a primeira oportunidade diante do Juventude, sem maior êxito.

Logo, apesar do equilíbrio do discurso, é nítido que o meia precisa melhorar a condição física nas próximas semanas se deseja ganhar mais espaço, caso contrário, não entra na rotação exigida por Condé. A vantagem é o tempo até o próximo compromisso, com o Vasco: só no dia 14 de setembro, domingo, às 20h30, em São Januário, pela Série A.

Reestreia de Vina pelo Ceará

Minutos: 22

Ações com a bola: 21

Passes certos: 11/14 (79%)

Passes decisivos: 1

Cruzeiros certos: 1/3

Finalização no gol: 1

Chutes bloqueados: 1

Duelos no chão: 1/3

Perda da posse de bola: 6

Falta cometida: 1

Falta sofrida: 1

O Ceará ainda vai anunciar reforços?

Condé também avaliou a janela de transferências do Ceará até o momento. O período para contratação se encerra na próxima terça-feira (2), e o Vovô anunciou cinco nomes: o volante Zanocelo, o meia Vina e os atacantes Paulo Baya, Rodriguinho e Lucca.

“O Ceará foi ao mercado dentro do planejamento do clube, com os pés no chão, dentro daquilo que cabe no orçamento do Ceará. E todos sabem que é um orçamento baixo, não tem como fazer loucura e endividar o clube, então o clube buscou atletas que se destacaram na Série B e alguns atletas que já tiveram boas passagens pela Série A também, nas posições que a gente entendia que que precisava. Talvez um ou outro (reforço) que o clube buscou e se movimentou, mas por questão orçamentária (não conseguiu) ou por não ter aparecido o que a gente queria”. Léo Condé Técnico do Ceará

A maior cobrança do torcedor no momento é com a lateral-esquerda. Com a lesão de Matheus Bahia, o substituto Nícolas ganhou espaço e se tornou alvo de críticas. Já no embate com o Juventude, o defensor pediu substituição no fim da partida, o que exigiu que o volante Dieguinho fosse deslocado para o setor devido à ausência de uma peça disponível no banco de reservas para a posição. Apesar disso, no momento, não existe sinalização de que um novo contratado seja anunciado nos próximos dias.