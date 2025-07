Vina é ídolo do Ceará? Vote

O Ceará Sporting Club anunciou a contratação do meia Vina nesta sexta-feira (31). Com a grande aprovação da torcida alvinegra, o atleta aguarda uma imensa festa na recepção, ainda no aeroporto. O carinho com os alvinegros virou especial, a passagem também foi emblemática, com o desempenho entre 2020 e 2023, o que ascendeu o ponto: Vina já é ídolo?

A análise é subjetiva, cada um consolida as referências que tem. Sem Vina no atual elenco, fica claro que esse título caminha com Luiz Otávio, Richard e Richardson. Vina aparece nessa lista? A pergunta surge em meio ao tratamento do próprio clube, que abordou dessa forma o retorno do meia.

“Um dos principais nomes do Ceará Sporting Club em sua história recente está de volta a Porangabuçu. Vina, ídolo do Time do Povo, acertou o seu retorno”, aparece em trecho do site oficial.

Ao todo, com a camisa alvinegra, foram 137 jogos, com 46 gols e 31 assistências. No período, conquistou a Copa do Nordeste e ajudou na melhor campanha do clube na Série A, quando o time ficou na 11ª posição, além do meia ser escolhido para a seleção do Campeonato Brasileiro (2020).

O elo da arquibancada reside em Vina pelo sentimento. Como no passado, o meio-campo de 34 anos veste o manto de torcedor, se comporta como apaixonado e respira a instituição, mesmo quando esteve no exterior. Por isso, livre no mercado desde maio, sempre aguardou a proposta.

A sensação, realmente, era de “retorno para casa”. Apesar da falta de unanimidade sobre a contratação, com uma demora de quase dois meses para, enfim, enviar uma oferta oficial. Logo, na memória afetiva, o DNA do atleta se mistura com o do “Time do Povo”, no entanto, isso já é suficiente para entrar na galeria de ídolos - os maiores de todos os tempos - de um clube centenário?

A saída em 2023, por exemplo, ocorreu por readequação financeira - o salário não era compatível com a Série B, e o jogador desejou sair. Além disso, participou diretamente da campanha de rebaixamento no Brasileirão em 2022. O comportamento daquele ano trouxe dilemas, estremeceram uma relação com a gestão, mas parecem contornados.

O fato: maior artilheiro do Ceará na Série A, Vina voltou. Uma aura polêmica, irreverente e de personalidade forte retorna para Porangabuçu, com a mística da camisa 29 e o peso do passado, uma sombra para toda a expectativa que se estabelece, agora com outro atleta. Que é ou não ídolo? Espaço ocupado por nomes como Gildo, Sérgio Alves, Mota, Magno Alves e Dimas Filgueiras.