Ceará decide não contratar Vina; veja bastidores e motivos da decisão

A diretoria do Ceará não vai anunciar o meia Vina. O Diário do Nordeste conta bastidores do processo, que consistem em uma decisão do departamento de futebol: priorizar a metodologia e o perfil de montagem do elenco atual.

Um ponto importante: o atleta de 34 anos e o staff possuem interesse em retornar ao Vovô. Livre no mercado após passagem pelo Al-Jubail, da 2ª divisão do futebol árabe, fez oito gols em 19 partidas. No dia do aniversário do time, foi em Porangabuçu e falou com a gestão e a comissão técnica, além de visitar Robinson de Castro, ex-presidente do clube. Na carreira, atuou entre as temporadas 2020 e 2023 pela equipe, registrando 168 partidas, 46 gols e 31 assistências.

O contraponto disso tudo é a necessidade do próprio Ceará. Um retorno é condicionado principalmente ao aspecto técnico, além dos custos financeiros desta operação. Internamente, a gestão compreende que o sucesso esportivo da atual diretoria tem como o ponto principal o rigoroso processo de contratação.

inter@

Desde a temporada passada, o Vovô não busca a chegada de nomes “badalados” ou com “grande apelo da torcida”. Os reforços se enquadram em aspectos estritamente técnicos, de acordo também com a posição e a característica desejada pelo técnico Léo Condé. Deste modo, o clube anunciou peças de polivalência, priorizando jogadores mais jovens, de força física e intensidade, forjando o plantel de “operários” que ficou popularmente reconhecido e até celebrado pelo torcedor alvinegro.

Assim, os principais objetivos foram alcançados até o momento: bicampeonato cearense e acesso à Série A. Logo, no momento, a decisão é seguir esse processo técnico de contratação, sem abrir qualquer exceção. Apesar do apelo por Vina junto à torcida, o foco é não alterar esse perfil para se aproximar, como sempre, das metas estabelecidas.

Excesso de meias

Além dos motivos listados, o excesso de meias no elenco alvinegro também afasta Vina. No momento, o Ceará conta com o meia argentino Lucas Mugni como titular, além de Matheus Araújo, Rômulo e Jorge Recalde como outras opções. No aspecto tático, apenas um atua no time principal. Em coletiva, Condé também pontuou a situação.

"Acho que é um grande jogador, que tem uma uma história bonita aqui no clube, mas sobre a questão de contratação, isso é discutido internamente. A gente vai discutir as posições que a gente tem necessidade. Na posição dele hoje, a gente tem o Mugni que está fazendo um belo campeonato, uma bela temporada, e tem outros atletas também no elenco, mas tudo isso é discutido internamente com o departamento de futebol. Qualquer contratação envolve uma série de situações, o aspecto financeiro, o mercado, então foge um pouco do contexto do treinador, mas naturalmente a gente vai opinando em qualquer contratação que o clube for fazer". Léo Condé Técnico do Ceará

Logo, um meia armador não é uma prioridade. Com recursos mais enxutos e uma folha salarial controlada, o departamento de futebol não quer fugir dessa realidade.

No setor, o foco alvinegro no momento é fechar a contratação de um volante para aumentar a concorrência interna que tem Fernando Sobral e Dieguinho como titulares, mas pode melhorar as peças de reposição como um todo para seguir competindo no Brasileirão. O foco é a permanência.