Ceará anuncia a contratação do meia-atacante Vina

O Ceará anunciou nesta quinta-feira (31) a contratação do meia-atacante Vina. O jogador de 34 anos, considerado um dos ídolos da história recente do Vovô, assinou contrato com o Alvinegro até o fim da temporada 2026.

Vina já havia defendido o Ceará entre as temporadas 2020 e 2023, totalizando 168 jogos oficiais com a camisa alvinegra. O camisa 29 marcou 46 gols pelo Vovô e consolidou-se como um dos grandes ídolos da história recente do clube.

“É com o coração cheio de gratidão que eu estou de volta. Desde o dia que eu saí, disse que nunca seria um adeus, mas um até breve. E esse momento chegou. Voltar para o Ceará, para esse clube que me marcou tanto, onde vivi momentos incríveis. É uma alegria imensa. Estou muito motivado e preparado para escrever mais um capítulo muito bonito com essa camisa. Conto com o apoio da torcida, como sempre foi, para fazermos mais uma grande história”, contou o jogador ao site oficial do clube.

A principal temporada de Vina com a camisa do Ceará foi em 2020, quando o jogador somou 55 jogos e 23 gols, integrando inclusive a seleção da Série A do Brasileirão daquele ano.

Vina desembarca em Fortaleza (CE) na noite desta quinta-feira (31) e começará os treinamentos com os novos companheiros nesta sexta-feira (1º). No domingo (3), o jogador deve ter seu primeiro contato com a torcida, no Castelão, na partida contra o Flamengo.

Após vencer o Cruzeiro, na última rodada do Brasileiro, o técnico Léo Condé falou sobre a chegada do atleta em coletiva de imprensa. "Um jogador que tem muita qualidade, todos o conhecem bem, tem a capacidade técnica e de definição de jogada muito boa próximo da área", afirmou o treinador do Vovô.

BATIDORES DA CHEGADA DE VINA

A saída do meia Rômulo foi determinante para a volta de Vina. Com o caminho livre e a necessidade de repor a vaga no setor de criação, o clube enxergou em Vina a peça ideal para suprir a lacuna deixada por Rômulo. O retorno do ídolo só foi possível após a diretoria alvinegra quitar integralmente a dívida que possuía com o jogador, o que ocorreu na semana passada.

A diretoria de futebol entendeu que, diante do desempenho abaixo do esperado, liberar Rômulo seria o melhor caminho, tanto para o atleta quanto para o clube. A decisão abriu espaço na folha salarial e viabilizou financeiramente o acerto com Vina. Com o retorno de Vina e outras movimentações pontuais no mercado, o Ceará segue em busca de reforços para alcançar seus objetivos na Série A.

Legenda: O meia Vina atuou pelo Ceará entre as temporadas de 2020 e 2023 Foto: Kid Júnior / SVM

Ficha técnica