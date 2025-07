Saída de Rômulo abriu caminho para o retorno de Vina ao Ceará

A passagem de Rômulo pelo Ceará chegou ao fim. O meia, que estava emprestado pelo Palmeiras, foi devolvido ao clube paulista e já tem destino definido: o Novorizontino. A rescisão do vínculo com o Vozão, oficializada nesta janela de transferências, marcou o encerramento de uma trajetória sem brilho, com 21 jogos disputados e apenas uma assistência registrada.

A saída do atleta, inclusive, foi determinante para a volta de um velho conhecido da torcida: Vina. O retorno do ídolo só foi possível após a diretoria alvinegra quitar integralmente a dívida que possuía com o jogador, o que ocorreu na semana passada. Com o caminho livre e a necessidade de repor a vaga no setor de criação, o clube enxergou em Vina a peça ideal para suprir a lacuna deixada por Rômulo.

A diretoria de futebol entendeu que, diante do desempenho abaixo do esperado, liberar Rômulo seria o melhor caminho, tanto para o atleta quanto para o clube. A decisão abriu espaço na folha salarial e viabilizou financeiramente o acerto com Vina.

Com o retorno de Vina e outras movimentações pontuais no mercado, o Ceará segue em busca de reforços para alcançar seus objetivos na Série A.