Vina se despede oficialmente do Ceará: ‘vivi intensamente esse clube’

O Ceará publicou na tarde desta sexta-feira (10) a sua despedida oficial do meia-atacante Vina. O jogador de 31 anos deixa o Vovô após mais de três temporadas vestindo a camisa alvinegra e está próximo de ser anunciado como o novo reforço do Grêmio. Em seu perfil oficial no Instagram, o Ceará publicou um vídeo com depoimento do jogador.

“O Ceará com certeza vai ficar marcado na minha vida. E eu falo: jamais vai ser uma despedida, um até breve. E nesse tempo que eu estiver fora, pode ter certeza que eu vou ser mais um dos milhões de torcedores. Minha vida mudou muito aqui. Eu sou totalmente grato ao Ceará. Espero ter contribuído para a história do clube”, declarou Vina.

O jogador, que teve uma relação conturbada com a torcida nos últimos meses, pediu desculpas aos torcedores. “Sei que errei, fui muito humano, eu vivi intensamente esse clube. Chorei, sorri, peço desculpa a todos que de alguma forma desapontei, mas antes de ser o Vina, o jogador, eu sou o humano, eu erro, eu acerto, uma das coisas que eu fico com consciência tranquila é que eu dei o meu melhor, eu respeitei muito essa camisa”, afirmou.

TORCIDA PELO ACESSO

Vina deixou clara a sua torcida pelo retorno do Ceará à elite do futebol brasileiro. “Que vocês continuem, o lema é nunca abandonar. Precisam muito da ajuda de vocês, para colocar principalmente o clube onde merece. Joguem junto, é só o que eu peço. Joguem junto, que eu tenho certeza que o Ceará vai colher bons frutos. Tenho certeza que final do ano vai ter título e principalmente o acesso para a Série A. Obrigado, nação”, declarou.

Vina somou 168 jogos com a camisa do Ceará. Ele chegou ao clube no início da temporada 2020. Com a camisa alvinegra, foi campeão da Copa do Nordeste (2020) e participou das campanhas na Sul-Americana (2021-2022), além de ingressar na seleção da Série A (2020).