Guilherme Castilho comemora artilharia no Ceará e elogia reforços: ‘altíssima qualidade’

Artilheiro do Ceará em 2023, o meia Guilherme Castilho concedeu coletiva no CT de Porangabuçu nesta sexta-feira (10). Com quatro gols em seis jogos, exaltou o momento positivo em campo.

Guilherme Castlho Meia do Ceará “Todo jogador gosta de marcar gols, dá confiança para a sequência do trabalho. O mais importante é estar ajudando a equipe, independente de quem é o artilheiro. Por que não sonhar com a artilharia?”

Na atividade do elenco sob o comando do paraguaio Gustavo Morínigo, três caras novas apareceram no Vovô: o lateral-direito Warley, o volante Willian Maranhão e o meia Pedro Lucas. O trio chegou por empréstimo do Coritiba, Santos e Grêmio, respectivamente. Castilho elogiou as contratações.

"Quanto mais reforço, melhor. São três jogadores de altíssima qualidade, que estavam jogando a Série A, então vêm para somar. Tenho certeza que com essa união e a soma de todos, vamos entrar no caminho de vitórias para conquistar grandes coisas", destacou o atual camisa 99 do Ceará.

O próximo compromisso está marcado para terça-feira (14), contra o Sport. A bola rola às 21h30, no estádio Presidente Vargas (PV), pela Copa do Nordeste. O time alvinegro está na 5ª posição do Grupo B, com três pontos, e busca a reação para garantir a classificação.

Assista a coletiva de Guilherme Castilho