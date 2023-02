Novo reforço do Ceará, Pedro Lucas participa de treino com elenco

Novo reforço do Ceará, o meia Pedro Lucas participou de treino sob o comando do técnico paraguaio Gustavo Morínigo, no CT de Porangabuçu, nesta sexta-feira (10). Restam detalhes para a oficialização, mas o jogador de 20 anos chega por empréstimo junto ao Grêmio até o fim da temporada de 2023.

Revelado no time gaúcho, acumula convocações para a Seleção Brasileira de base. No último ano, realizou 17 partidas e marcou três gols, incluindo também participação no Brasileirão de Aspirantes.

Assim, Pedro Lucas será o 15º reforço do Vovô. A lista contempla: goleiro Aguilar; zagueiro Thiago Pagnussat; laterais-esquerdos Danilo Barcelos e Willian Formiga; lateral-direito Warley; volantes Arthur Rezende, Caíque Gonçalves e Willian Maranhão; meia Jean Carlos e Chay; e atacantes Hygor, Vitor Gabriel, Janderson e Luvannor.

Saída de Vina

Com a chegada de Pedro Lucas, o Ceará acertou o empréstimo do meia Vina ao Grêmio. O atleta se despediu dos funcionários e deve chegar em Porto Alegre-RS nesta sexta (10) para assinar contrato.

O vínculo com a equipe alvinegra é até 2024. Em Porangabuçu desde 2020, o jogador acumula 168 partidas, com 46 gols e 31 assistências. Com o rebaixamento à Série B, o nível salarial de Vina ficou fora dos padrões da equipe, que atravessa uma reorganização financeira.