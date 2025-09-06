Recuperado, Fernandinho volta a ficar à disposição de Léo Condé no Ceará

Fernandinho retomou as atividades com o restante do elenco do Ceará na última semana. O jogador encerrou o período de transição após se recuperar de uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita. Com isso, o atleta está à disposição do técnico Léo Condé.

A previsão era de que o atacante de 28 anos passaria inicialmente 30 dias em recuperação. Ele estava lesionado desde o início de agosto. No entanto, conseguiu retomar os trabalhos de forma antecipada, respeitando os processos de recuperação.

“O Fernandinho passou por todas as fases do tratamento. Dividimos a transição em cinco fases. A última é aquele momento em que ele trabalha totalmente integrado ao grupo, fazendo todas as atividades: física, técnica, tática, psicológica e, principalmente, com os movimentos imprevisíveis, tendo contato direto com os adversários no treino. Quando o atleta passa por todas essas fases, a gente considera que ele está apto”, explicou Roberto Farias, preparador físico do Alvinegro.

Em 2025, Fernandinho disputou 24 jogos pelo Ceará e marcou quatro gols. O Alvinegro volta a campo no dia 14 de setembro, domingo, quando visita o Vasco. As equipes se enfrentam em mais uma rodada do Brasileirão, a partir das 20h30 (de Brasília), em São Januário.