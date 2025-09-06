Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Recuperado, Fernandinho volta a ficar à disposição de Léo Condé no Ceará

Atacante retomou atividades antes do previsto

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fernandinho, atacante do Ceará.
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Fernandinho retomou as atividades com o restante do elenco do Ceará na última semana. O jogador encerrou o período de transição após se recuperar de uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita. Com isso, o atleta está à disposição do técnico Léo Condé. 

A previsão era de que o atacante de 28 anos passaria inicialmente 30 dias em recuperação. Ele estava lesionado desde o início de agosto. No entanto, conseguiu retomar os trabalhos de forma antecipada, respeitando os processos de recuperação. 

“O Fernandinho passou por todas as fases do tratamento. Dividimos a transição em cinco fases. A última é aquele momento em que ele trabalha totalmente integrado ao grupo, fazendo todas as atividades: física, técnica, tática, psicológica e, principalmente, com os movimentos imprevisíveis, tendo contato direto com os adversários no treino. Quando o atleta passa por todas essas fases, a gente considera que ele está apto”, explicou Roberto Farias, preparador físico do Alvinegro.

Em 2025, Fernandinho disputou 24 jogos pelo Ceará e marcou quatro gols. O Alvinegro volta a campo no dia 14 de setembro, domingo, quando visita o Vasco. As equipes se enfrentam em mais uma rodada do Brasileirão, a partir das 20h30 (de Brasília), em São Januário.

Veja também

teaser image
Jogada

Ataque do Ceará passa por dificuldades e time não marca gols há três jogos

teaser image
Alexandre Mota

Próximos 5 jogos podem definir objetivo do Ceará no Brasileirão; veja cenário

teaser image
Jogada

Faltou algum reforço? Veja balanço da última janela do Ceará | Jogada do Vozão #31

Assuntos Relacionados

Jogada

Atacante da Seleção reclama da Disney: 'Porque crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?'

Jogador se manifestou nas redes sociais

Redação Há 25 minutos

Jogada

Brasil luta, mas é derrotado pela Itália na semifinal do Mundial feminino de vôlei

Italianas venceram o duelo por 3 sets a 2

Crisneive Silveira Há 59 minutos

Jogada

Recuperado, Fernandinho volta a ficar à disposição de Léo Condé no Ceará

Atacante retomou atividades antes do previsto

Crisneive Silveira Há 1 hora
Foto de Martín Palermo

Jogada

Novo treinador do Fortaleza, Palermo fez os dois gols do título mundial do Boca sobre o Real Madrid

O ex-camisa 9 argentino é um dos maiores ídolos da história do Boca Juniors

Samir de Carvalho* Há 1 hora
Imagem do atacante português Cristiano Ronaldo

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (6)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 6 de setembro de 2025

Daniel Farias 06 de Setembro de 2025

Jogada

Brasil x Itália na semifinal do Mundial de Vôlei feminino: veja horário e onde assistir

Equipes se enfrentam neste sábado

Crisneive Silveira 06 de Setembro de 2025