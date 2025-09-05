Diário do Nordeste
Ataque do Ceará passa por dificuldades e time não marca gols há três jogos

Nos últimos cinco jogos, Vovô marcou apenas duas vezes

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 17:40)
Jogada
Legenda: Ceará tem a segunda pior defesa da Série A com 19 gols.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Após ser eliminado para o Bahia na Copa do Nordeste, empatar com o Grêmio e perder para o Juventude no Campeonato Brasileiro, o Ceará completou três partidas sem marcar gol. Mais que os resultados negativos, o ataque alvinegro vem demonstrando queda de rendimento.

Mesmo com uma temporada superando às expectativas, o Ceará marcou somente dois gols nos últimos cinco jogos. Na Série A, o Alvinegro tem o segundo pior ataque da competição, empatado com Juventude e Vitória, com 19 gols, superando apenas o Sport, que marcou apenas 14 vezes.

No confronto contra o Juventude, no qual o Vovô foi superado por 1 a 0 na Arena Castelão, em partida que marcou a reestreia de Vina, o Ceará foi escalado por Léo Condé para a partida com a seguinte linha ofensiva: Mugni na meia, devido que Lourenço foi desfalque no duelo, Aylon na ponta esquerda, o paraguaio Antônio Galeano na ponta direia e Pedro Raul como centroavante. No segundo tempo, Rodriguinho, Vina e Pedro Henrique entraram com o objetivo do Vovô abrir o placar e vencer o jogo, sendo frustrados pelo gol no último lance que resultou na derrota alvinegra.

Foto de Pedro Raul, atacante do Ceará
Legenda: Pedro Raul fez 7 dos 19 gols do Ceará na Série A
Foto: Thiago Gadelha/SVM

POR QUAL MOTIVO O CEARÁ NÃO MARCA TANTO GOLS?

Um dos fatores para o desempenho não expressivo no ataque é a dependência de Pedro Raul. Para ter uma noção, o camisa 9 do Ceará, autor de 7 dos 19 gols do Alvinegro na elite nacional, está há cinco jogos sem marcar, tendo feito o seu último gol no empate por 1 a 1 contra o Flamengo. Quando o artilheiro enfrenta dificuldades, o Vovô sofre em encontrar outras alternativas de jogo.

Outro fator é que Galeano, segundo maior artilheiro do time na Série A com 4 gols, além Pedro Henrique e Mugni, titulares desde o início do ano e que são responsáveis para contribuir ofensivamente, ainda mais com quando Pedro Raul não está bem, estão apresentando queda de rendimento. Inclusive, esses dois últimos perderam a titularidade nos últimos jogos para Aylon e Mugni, respectivamente.

VEJA OPÇÕES DO CEARÁ PARA O ATAQUE:

Meias: Lourenço, Mugni, Vina e Matheus Araújo

Pontas: Aylon, Fernandinho, Galeano, Paul Baya, Rodriguinho, Pedro Henrique

Centroavantes: Aylon, Guilherme, Lucca e Pedro Raul.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto

