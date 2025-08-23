Grêmio x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com foco total na Série A, o Ceará encara o Grêmio, neste sábado (23), às 21h, em duelo pela 21ª rodada da competição. Os dois times estão na intermediária da tabela de classificação e buscam se aproximar do G-6 do Brasileirão. O confronto, cercado de pressão para o time gaúcho, acontece em Porto Alegre, na Arena do Grêmio.

Depois de ser eliminado na Copa do Nordeste para o Bahia, o Ceará volta sua atenção toda para a Série A. No recorte do campeonato nacional, o time de Porangabuçu vem de vitória diante do Bragantino, por 2 a 0, no último final de semana. Com 25 pontos, o Vozão venceu sete vezes, empatou outras quatro e saiu de campo derrotado em oito oportunidades.

O Grêmio teve uma semana de preparação e chega embalado depois de vencer o Atlético-MG, por 3 a 1, em Belo Horizonte. Assim como o Ceará, o Imortal disputa apenas a Série A neste restante de temporada. O time gaúcho ocupa a 13ª colocação com 23 pontos, dois a menos que o Vozão.

ONDE ASSISTIR

O SporTV e Premiere transmitem o duelo na televisão. Já o Diário do Nordeste, a rádio Verdinha FM 92.5 e o Youtube do Jogada farão a cobertura em tempo real.

VOZÃO COM NOVIDADES

Até o duelo deste sábado, o Ceará teve apenas duas atividades, uma em Salvador e o treino de apronto em Porto Alegre, no CT do Internacional. Para o confronto, Léo Condé relacionou mais cinco atletas à lista inicial da delegação que estava à disposição para o jogo contra o Bahia, no meio de semana. Fora de casa, o Alvinegro quer voltar a vencer e colar no G-6 do Brasileirão.

Ausentes no último duelo por força de contrato, Marcos Victor e Matheus Bahia voltam ao time. As novidades ficam por conta do volante Zanocelo e dos atacantes Rodriguinho e Paulo Baya, que se juntaram ao time também. Os dois primeiros, que foram contratados recentemente, podem fazer suas estreias com a camisa do Ceará. Fora da lista, Vina segue nas atividades na capital cearense.

A ausência sentida será a de Fernando Sobral, que cumpre suspensão automática contra o Grêmio. Com isso, Richardson deve retornar ao meio-campo alvinegro. De resto, Léo Condé deve manter a estrutura do time nos últimos duelos, com dois pontas e boa parte da onzena inicial.

O Vozão tem a 6ª melhor defesa da Série A, com 19 gols sofridos, uma média de uma bola na sua rede por partida até aqui. Com o retorno de Marcos Victor, Léo Condé tem variado a zaga do time entre o jovem defensor e Marllon, capitão e líder no time preto e branco. A meta alvinegra deve ter novamente Bruno Ferreira, que se destacou no duelo contra o Bahia, apesar da eliminação.

Com o golaço marcado contra o Bragantino, Aylon chegou a marca de dois gols na primeira divisão. O camisa 11 fica atrás ainda do artilheiro Pedro Raul, que tem sete, e é seguido por Galeano, com quatro bolas na rede. Marllon deixou sua marca também duas vezes, enquanto Matheus Araújo, Lucas Mugni, Pedro Henrique e Lourenço marcaram em uma oportunidade cada.

PRESSÃO NO TRICOLOR GAÚCHO

Em meio a um momento tenso, a quatro pontos da zona de rebaixamento, o Grêmio busca sequência positiva depois de vencer fora de casa. Para enfrentar o Ceará, Mano Menezes teve cinco dias da semana para montar a estratégia para atuar com o apoio do seu torcedor.

A lista de ausências começa com o meio-campista Dodi e o atacante Carlos Vinícius, que estão suspensos. Já Villasanti sofreu grave lesão no joelho na partida passada e está fora do restante da temporada. Com as baixas no meio-campo, o tricolor pode ter Cuéllar entre os titulares.

Um dos pontos positivos fica na conta do lateral-direito Marcos Rocha, ex-Palmeiras, que foi apresentado esta semana e pode estrear. Aos 36 anos, o novo reforço destacou a força do time para se recuperar no segundo turno do Brasileirão.

"Defesas ganham campeonatos e atacantes ganham jogos. Se mantermos o equilíbrio, temos tudo para ter um time mais decisivo. Jogadores como Kannemann e Balbuena, jogadores que têm um peso, impactam qualquer atacante. É conscientizar, não é só com quatro ou cinco que se marca no futebol", ressalta o novo contratado. Marcos Rocha Lateral-direito do Grêmio

Já no ataque, o Grêmio tem o retorno do seu artilheiro Braithwaite, que marcou 15 gols na temporada, 6 pela Série A. A lista de artilheiros do time gaúcho tem ainda Cristian Olivera, com três, seguido por Aravena, Amuzu, Jemerson e Arezo que marcaram uma vez cada.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Alex Santana e Edenílson; Cristian Olivera, Alysson e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon (Marcos Victor), Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

GRÊMIO X CEARÁ | FICHA TÉCNICA

Competição: 21ª rodada do Brasileirão

Local: Arena Castelão

Data: 23/08/2025 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

ARBITRAGEM

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

Assistente 2: Douglas Pagung (ES)

Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Goncalves (GO)

Árbitro de vídeo (VAR): Rodolpho Toski Marques (PR)