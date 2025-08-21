Elenco do Ceará: pontos fortes e fracos para o restante do Brasileirão | Jogada do Vozão #29

Com a eliminação na Copa do Nordeste, o Ceará volta sua atenção total para o Brasileirão Série A. As variações montadas por Léo Condé no próprio time têm surtido efeito? O Vozão ainda segue em busca de reforços na janela de transferências. O episódio destacou os pontos fortes e fracos do elenco alvinegro para o restante da temporada.

Sob comando de Samuel Conrado, o Jogada do Vozão tem as participações de Alexandre Mota e Vladimir Marques. O programa ressaltou as primeiras contratações anunciadas e o peso delas para o foco principal do ano: Séria A do Brasileirão.

