Elenco do Ceará: pontos fortes e fracos para o restante do Brasileirão | Jogada do Vozão #29

Episódio destaca os desafios de Léo Condé para a única competição na temporada

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 20:31)
Jogada
Legenda: Ceará tem até o dia 3 de setembro para anunciar reforços na janela de transferências
Foto: Kid Júnior/SVM

Com a eliminação na Copa do Nordeste, o Ceará volta sua atenção total para o Brasileirão Série A. As variações montadas por Léo Condé no próprio time têm surtido efeito? O Vozão ainda segue em busca de reforços na janela de transferências. O episódio destacou os pontos fortes e fracos do elenco alvinegro para o restante da temporada. 

Sob comando de Samuel Conrado, o Jogada do Vozão tem as participações de Alexandre Mota e Vladimir Marques. O programa ressaltou as primeiras contratações anunciadas e o peso delas para o foco principal do ano: Séria A do Brasileirão.

ASSISTA O EPISÓDIO

O episódio do Jogada do Vozão vai ao ar toda quinta-feira no Youtube do Jogada SVM e, às 20h30, na tela da TV Diário. Aos domingos, pela manhã, o bate-papo entra na programação da Verdinha FM 92.5.

