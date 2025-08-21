Diário do Nordeste
Ainda sem Vina, Ceará terá 5 reforços contra o Grêmio; Veja quem são

Vozão enfrenta o time gaúcho no sábado, em Porto Alegre, pela 21ª rodada da Série A

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:39)
Jogada
Legenda: Vinícius Zanocelo está com o grupo para o jogo com o Grêmio e será relacionado pela 1ª vez
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

O Ceará terá cinco reforços para o confronto com o Grêmio, no sábado (23), às 21 horas, em Porto Alegre, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Mas Vina não está entre estes reforços.

São eles: o zagueiro Marcos Victor, o lateral-esquerdo Matheus Bahia, o volante Vinícius Zanocelo, os atacantes Rodriguinho e Paulo Baya.

Todos eles não enfrentaram o Bahia pela Copa do Nordeste na última quarta-feira. Marcos Victor e Matheus Bahia por força de contrato, ao pertencerem ao time baiano, e os outros três, por não terem sido inscritos na competição, já que são recém contratados.

Vina

Vina ainda precisará de um período de treinamentos, como explicou o técnico Léo Condé. Segundo o treinador, o meia tem possibilidade de estrear contra o Juventude, no dia 30, no Castelão, pela 22ª rodada da Série A.

O técnico Léo Condé explicou a situação do camisa 29.

"O Vina ainda vai passar esta semana aprimorando a parte física. Realmente, ele é um grande jogador, mas está um pouco abaixo do ideal fisicamente. Estamos fazendo um trabalho com ele e vamos analisar seu desenvolvimento. Talvez, contra o Juventude, ele já esteja em condições de compor a equipe conosco, mas vamos avaliar antes para não expor o atleta nem prejudicar o trabalho".

 

 

 

