Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Richardson admite atuação abaixo do esperado em eliminação para o Bahia

Volante do Ceará destaca confiança para sequência da temporada mesmo após derrota na Copa do Nordeste

Escrito por
Walber Freitas walber.freitas@svm.com.br
(Atualizado às 23:50)
Jogada
Legenda: Richardson falou sobre a partida após a derrota para o Bahia
Foto: Felipe Santos/CSC

Após a derrota por 1 a 0 para o Bahia, que culminou na eliminação do Ceará na Copa do Nordeste, o volante Richardson analisou o desempenho da equipe e reconheceu que o time não conseguiu repetir boas atuações, principalmente na primeira etapa do confronto.

“Fizemos um primeiro tempo um pouco abaixo. Sabemos que o Bahia é muito forte aqui. Apesar de perder o jogo estamos num momento de confiança, então esperamos fazer um bom jogo na próxima partida”, afirmou o jogador.

O Ceará encerra a participação na competição regional, mas, segundo Richardson, o elenco mantém a confiança para os desafios que virão ao longo da temporada. O volante reforçou a importância de virar a chave e se concentrar nos próximos compromissos, ressaltando a força do grupo para reagir após o revés.

O próximo compromisso do Ceará será fora de casa contra o Grêmio no sábado (23), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pela 21ª rodada do Brasileirão. 

Assuntos Relacionados
Richardson em campo

Jogada

Richardson admite atuação abaixo do esperado em eliminação para o Bahia

Volante do Ceará destaca confiança para sequência da temporada mesmo após derrota na Copa do Nordeste

Walber Freitas Há 1 hora

Jogada

Ceará sofre gol nos acréscimos, perde para o Bahia e está eliminado da Copa do Nordeste

Vozão perdeu para o Bahia por 1x0 na Arena Fonte Nova

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Torcida do Fortaleza protesta em chegada do time após eliminação da Libertadores: 'Elenco de várzea'

A torcida protestou, mas não teve contato com os jogadores

Vladimir Marques e Walber Freitas Há 2 horas
Foto de CandidaLuz e Juliana Rocha: Atletas kitesurfistas

Jogada

Elas na Jogada #108: CandidaLuz e Juliana Rocha: Atletas kitesurfistas

Confira o episódio desta semana

Redação 20 de Agosto de 2025

Jogada

Focando no acesso a Superliga A, Norde Vôlei inicia preparação para a temporada 2025/2026

A Superliga B de vôlei masculino está prevista para iniciar em dezembro

Redação 20 de Agosto de 2025
Foto de Juan Pablo Vojvoda

Jogada

Ex-Fortaleza, Vojvoda tem negociações avançadas com o Santos

Treinador argentino deve ser o substituto de Cléber Xavier

Ian Laurindo* 20 de Agosto de 2025