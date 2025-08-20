Richardson admite atuação abaixo do esperado em eliminação para o Bahia

Após a derrota por 1 a 0 para o Bahia, que culminou na eliminação do Ceará na Copa do Nordeste, o volante Richardson analisou o desempenho da equipe e reconheceu que o time não conseguiu repetir boas atuações, principalmente na primeira etapa do confronto.

“Fizemos um primeiro tempo um pouco abaixo. Sabemos que o Bahia é muito forte aqui. Apesar de perder o jogo estamos num momento de confiança, então esperamos fazer um bom jogo na próxima partida”, afirmou o jogador.

O Ceará encerra a participação na competição regional, mas, segundo Richardson, o elenco mantém a confiança para os desafios que virão ao longo da temporada. O volante reforçou a importância de virar a chave e se concentrar nos próximos compromissos, ressaltando a força do grupo para reagir após o revés.

O próximo compromisso do Ceará será fora de casa contra o Grêmio no sábado (23), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pela 21ª rodada do Brasileirão.