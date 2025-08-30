Lourenço vira desfalque, e Ceará segue com laterais no Departamento Médico; veja detalhes
O Vovô enfrenta o Juventude pelo Campeonato Brasileiro com quatro baixas
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 15:36)
O Ceará encara o Juventude neste sábado (30), às 16h, em duelo válido pela 22ª rodada do Brasileirão. Para o confronto, o Vovô terá o desfalque do meio-campista Lourenço, vetado em função de um quadro de virose. Outros dois atletas também seguem fora.
Além dele, estão no Departamento Médico do Vovô o lateral Matheus Bahia, que segue em tratamento por conta de um trauma no joelho esquerdo, Rafael Ramos, que teve uma lesão muscular contra o Grêmio, e Fernandinho, que está em fase final de transição física.
As equipes se enfrentam a partir das 16h, na Arena Castelão. Acompanhe o confronto ao vivo e em tempo real aqui.
CONFIRA O BOLETIM MÉDICO
- Fernandinho: Em fase final da transição física;
- Rafael Ramos: Durante o último jogo, contra o Grêmio, apresentou desconforto na região posterior da coxa esquerda. Exame de imagem na reapresentação confirmou lesão muscular. Desde então, está em tratamento com a fisioterapia;
- Matheus Bahia: Em tratamento com a fisioterapia;
- Lourenço: Vetado em função de quadro de virose.
* Sob supervisão de Crisneive Silveira
