Lourenço vira desfalque, e Ceará segue com laterais no Departamento Médico; veja detalhes

O Ceará encara o Juventude neste sábado (30), às 16h, em duelo válido pela 22ª rodada do Brasileirão. Para o confronto, o Vovô terá o desfalque do meio-campista Lourenço, vetado em função de um quadro de virose. Outros dois atletas também seguem fora.

Além dele, estão no Departamento Médico do Vovô o lateral Matheus Bahia, que segue em tratamento por conta de um trauma no joelho esquerdo, Rafael Ramos, que teve uma lesão muscular contra o Grêmio, e Fernandinho, que está em fase final de transição física.

As equipes se enfrentam a partir das 16h, na Arena Castelão. Acompanhe o confronto ao vivo e em tempo real aqui.

CONFIRA O BOLETIM MÉDICO

Fernandinho: Em fase final da transição física;

Em fase final da transição física; Rafael Ramos: Durante o último jogo, contra o Grêmio, apresentou desconforto na região posterior da coxa esquerda. Exame de imagem na reapresentação confirmou lesão muscular. Desde então, está em tratamento com a fisioterapia;

Durante o último jogo, contra o Grêmio, apresentou desconforto na região posterior da coxa esquerda. Exame de imagem na reapresentação confirmou lesão muscular. Desde então, está em tratamento com a fisioterapia; Matheus Bahia: Em tratamento com a fisioterapia;

Em tratamento com a fisioterapia; Lourenço: Vetado em função de quadro de virose.

* Sob supervisão de Crisneive Silveira