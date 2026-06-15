Goleiro de Cabo Verde ganha 4 milhões de seguidores após atuação contra a Espanha

Vozinha, goleiro de Cabo Verde, viu suas redes sociais serem 'invadidas' por brasileiros após grande atuação na Copa do Mundo

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
15 de Junho de 2026 - 23:29 (Atualizado às 23:48)
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Legenda: Vozinha com a bandeira de Cabo Verde após o empate e grande atuação contra Espanha
Foto: Divulgação / FIFA
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O goleiro de Cabo Verde, Josimar Dias, conhecido como “Vozinha”, virou um fenômeno instantâneo nas redes sociais após ser o destaque do empate em 0x0 de seu país contra a Espanha, na estreia na Copa do Mundo 2026. Em poucas horas, ele saiu de 50 mil seguidores para quase 5 milhões no Instagram.

E grande parte destes seguidores são brasileiros, comovidos pela grande atuação dele, que segurou a gigante Espanha.  Vale lembrar a língua oficial de Cabo Verde é o português, facilitando essa proximidade dos brasileiros com a seleção africana.

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“Isso é louco, isso é louco!”, reagiu o atleta. “Muito obrigado, sempre os brasileiros tiveram muito carinho por nós. (…) Temos sentido esse apoio e esse carinho dos brasileiros e só temos a agradecer”, disse ele, em entrevista para a CazéTV.

Homenagem a brasileiro

Aos 40 anos, Vozinha, que se chama Josimar por homenagem ao lateral da seleção brasileira e do Botafogo na década de 80, integra a seleção de Cabo Verde desde 2012 e joga pelo Chaves, de Portugal, desde 2024.

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