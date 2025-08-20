Bahia x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Um dos finalistas da Copa do Nordeste será definido do confronto entre Bahia e Ceará, nesta quarta (20), às 21h30, no clássico nordestino que marca a semifinal da competição regional. Quem vencer no tempo normal avança para decisão, em caso de empate, o encontro será conhecido na disputa de pênaltis. As equipes voltam a se enfrentar pela terceira vez no ano e, novamente, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O Ceará chega na semifinal depois de eliminar o Sport nas quartas de final, em decisão nos pênaltis, na Ilha do Retiro. O Vozão está embalado após vencer o Bragantino por 1 a 0, dentro de casa, na última rodada do Brasileirão. Sob comando de Léo Condé, o Alvinegro alimenta o desejo de levantar a taça do Nordestão pela quarta vez.

Do outro lado, o Bahia terminou a fase de grupos com o melhor aproveitamento da Copa do Nordeste. Nas quartas de final, o Esquadrão Tricolor teve que desbancar o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, para carimbar vaga na semi. O time de Rogério Ceni vem com a confiança em alta, no G-4 da Série A depois de vencer o Corinthians por 2 a 1, em São Paulo, no último final de semana.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOZÃO COM DESFALQUES

Para o duelo decisivo na Fonte Nova, o Ceará não pode contar com Marcos Victor e Matheus Bahia, que pertencem ao Bahia e, por força de contrato, não podem entrar em campo. O prazo de inscrição da competição acabou ao final da primeira fase, com isso, os recém-contratados Vina, Zanocelo, Rodriguinho e Paulo Baya não são opções. No departamento médico, o atacante Fernandinho é outro desfalque.

A novidade fica por conta de Pedro Henrique entre os 21 relacionados. O atacante volta ao time depois de ficar de fora dos duelos contra Palmeiras e Bragantino. Na zaga alvinegra, Marllon deve retornar ao time titular, enquanto Nícolas permanece na lateral-esquerda. Léo Condé deve prezar pela manutenção da equipe que encarou o time paulista no último final de semana.

Inclusive, Galeano é o artilheiro geral da competição ao lado de outros cinco atletas, com quatro gols marcados. O atacante paraguaio tem dois a mais que Pedro Raul na Copa do Nordeste. A lista de tentos assinalados pelo Vozão na competição regional tem ainda Fernandinho, Aylon e Dieguinho.

Depois de bater o Bragantino, Léo Condé teve apenas duas atividades no CT de Porangabuçu para montar a estratégia no Ceará. O treinador alvinegro destacou, na última coletiva, a preparação e o foco no duelo na Arena Fonte Nova.

"Jogo único, um jogo dificílimo. Desde que o Rogério [Ceni] chegou lá, o Bahia é muito forte jogando na Fonte Nova, em Salvador, mas a gente sabe da nossa força também jogando fora de casa. Fizemos grandes jogos, mais recentemente com o Cruzeiro, com o Palmeiras, então, a gente tem condições de fazer um bom jogo lá. Vamos para lá confiantes. Não é impossível conseguir a classificação", avalia o comandante do Ceará. Léo Condé Técnico do Ceará

Ex-técnico do Vitória, Léo Condé já encarou Rogério Ceni em sete ocasiões, cinco no comando do time rubro-negro e dois à frente do Ceará. O ex-goleiro leva a melhor com três triunfos, diante de dois resultados positivos do treinador alvinegro. Com o Vozão, foram duas derrotas nesta temporada, pela fase de grupos da Copa do Nordeste e pela Série A.

Legenda: Aylon marcou o gol da vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Bragantino, pela última rodada do Brasileirão Foto: Ismael Soares/SVM

ESQUADRÃO TRICOLOR PRONTO

O Bahia vem com moral em alta depois de bater o Corinthians pela 20ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena. Em tratamento de lesão muscular grau 2, o atacante Erick Pulga é dúvida para o duelo desta noite. Além dele, as dúvidas no Esquadrão ficam por conta do lateral-direito Gilberto e do volante Michel Araújo.

O ponto positivo fica por conta do retorno de Everton Ribeiro ao meio-campo, que volta à titularidade após cumprir suspensão no duelo contra o time paulista. Existe ainda a expectativa para a volta do meio-campista Rodrigo Nestor, que treinou nesta semana após sofrer lesão ligamentar no tornozelo em um treino no início de agosto.

O artilheiro do time baiano no Nordestão é o volante Erick, que tem quatro gols marcados, seguido pelos atacantes Lucho Rodríguez e Erick Pulga, que têm três bolas na rede cada. Na temporada geral, Willian José é quem mais deixou sua assinatura no “fundo do barbante” com 11 gols em 39 partidas pelo Bahia.

Para chegar na semifinal, o Bahia venceu o Fortaleza por 2 a 1, em Salvador, ainda no dia 9 de julho. Após o duelo, que ocorreu na retomada do futebol brasileiro com o fim da Copa do Mundo de Clubes, o treinador do Esquadrão revelou que a Copa do Nordeste como “menos importante” entre os torneios do segundo semestre.

"Eu confesso que das quatro [competições], a Copa do Nordeste é a menos importante. Mas é também muito importante pela tradição. Vamos tentar fazer o melhor Bahia que a gente pode a cada jogo. Vamos tentar sobreviver sem lesões. Eu já trabalhei em clubes que focaram nas copas e sofreu nos pontos corridos. Isso acontece", explicou o treinador na época. Rogério Ceni Técnico do Bahia

O Bahia foi eliminado da Libertadores e da Sul-Americana. Além da Copa do Nordeste, o tricolor divide atenção com a Série A e Copa do Brasil.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia: Ronaldo; Gilberto [Santi Arias], David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kayky e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nícolas; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Aylon (Pedro Henrique) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | BAHIA X CEARÁ

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador- BA

Data: 20/08/25 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Árbitro Assistente 1: Luís Filipe Gonçalves Correa (PB)

Árbitro Assistente 2: Schumacher Marques Gomes (PB)

Quarto Árbitro: Pablo José Souza (PB)

Árbitro de vídeo (VAR): Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)