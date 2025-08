Ceará x Flamengo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de sequência positiva no Brasileirão, o Ceará enfrenta o Flamengo, neste domingo (3), às 18h30, em confronto pela 18ª rodada da competição. O Vozão teve uma semana de preparação para encarar o líder da Série A. O confronto na Arena Castelão, em Fortaleza, promete bater o recorde de público do Alvinegro como mandante na temporada.

Veja também Jogada Jogos do Ceará em agosto: veja calendário com datas das partidas Jogada Léo Condé é o terceiro técnico mais longevo da Série A do Brasileirão; veja lista Jogada Vina é recebido com festa pela torcida do Ceará no Aeroporto de Fortaleza Jogada Além de Vina: Relembre outros retornos marcantes de atacantes ao Ceará

Depois de bater o Cruzeiro por 2 a 1, em Minas Gerais, o Ceará teve uma semana cheia de atividades na preparação para encarar o Flamengo. O triunfo no último final de semana fez o Vozão chegar aos 21 pontos e quebrar sequência negativa no Brasileirão. O time de Léo Condé agora tenta melhorar o retrospecto recente dentro de casa, depois de perder para Atlético-MG, Corinthians e Mirassol.

O Flamengo vem de dois duelos contra o Galo Mineiro em competições diferentes. Pela Série A, no último domingo, o time rubro-negro venceu por 1 a 0 e chegou aos 36 pontos, na liderança da competição. Já no meio de semana, pela primeira partida das oitavas da Copa do Brasil, o Atlético-MG venceu por 1 a 0, no Rio de Janeiro. Depois do duelo, a equipe de Filipe Luís teve apenas dois treinos antes do embarque para Fortaleza.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O Premiere transmite o duelo com imagens. Já o Diário do Nordeste e a rádio Verdinha FM 92.5 farão a cobertura em tempo real.

VOZÃO E AS MUDANÇAS DE CONDÉ

A vitória sobre o Cruzeiro trouxe tranquilidade na semana de preparação do Ceará depois de sequência negativa que durou seis partidas sem triunfo. Para bater o então líder fora de casa, Léo Condé adotou estratégia diferente e processou quatro mudanças em relação ao time titular que enfrentou o Mirassol. Para o duelo, o time alvinegro não tem baixas por suspensão ou lesão.

Na última rodada, o treinador alvinegro promoveu as entradas de Marcos Victor, Fabiano Souza, Richardson e Lourenço na onzena inicial. A estratégia deu certo e Léo Condé pode utilizar a mesma escalação para encarar o Flamengo.

A sequência de três resultados negativos na Arena Castelão fez o time de Porangabuçu cair para 13ª posição no aproveitamento como mandante. Em oito partidas em casa, o Vozão tem quatro vitórias, um empate e três derrotas. De 24 pontos disputados, a equipe somou 13 com o apoio do seu torcedor.

Com os dois gols marcados diante da Raposa, pela 17ª rodada, Galeano encostou em Pedro Raul na artilharia alvinegra. Quando o recorte é apenas da Série A, o paraguaio soma quatro gols contra seis pelo camisa 9. Já na temporada inteira, o jovem atleta tem nove tentos assinalados, três a menos que o líder no quesito. Inclusive, Pedro vem numa sequência de cinco jogos sem bola na rede.

FLAMENGO PREPARADO

Líder do Brasileirão com 36 pontos, o Flamengo só pode ser ultrapassado, nesta rodada, pelo Cruzeiro, que encara o Botafogo, no Rio de Janeiro. O time de Filipe Luís tenta “virar a chave” depois de derrota para o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. Apesar disso, o time rubro-negro vem com o que tem de melhor para capital cearense.

Para o confronto diante do Ceará, o Mengo tem duas baixas no ataque: Wallace Ian e Pedro. Os dois jogadores tomaram o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática neste domingo. Recém-contratado, Samuel Lino pode receber oportunidade na equipe, enquanto Bruno Henrique, poupado no último duelo, entre no time titular também.

O time rubro-negro tem a melhor defesa da Série A, com apenas seis gols sofridos em 16 jogos até aqui, e o melhor ataque, com 27 gols marcados. O Flamengo soma 75% de aproveitamento na competição, com 11 vitórias, 3 empates e 2 derrotas até aqui. Os únicos duelos negativos foi diante de Cruzeiro e Santos.

O meia-atacante Arrascaeta é o artilheiro da equipe com nove gols marcados, seguido pelo Pedro com cinco tentos. A lista de bolas na rede tem ainda Luiz Araújo com três, e Léo Pereira que balançou duas vezes.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson (Fernando Sobral), Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Flamengo: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira (Cleiton) e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Allan), Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís

CEARÁ X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA

Competição: 18ª rodada do Brasileirão

Local: Arena Castelão

Data: 03/08/2025 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistente 1: Neuza Inês Back (SP)

Assistente 2: Francisco Chaves (PE)

Quarto Árbitro: Tarcísio Flores (RN)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)