Conheça a trajetória da atleta Beatriz Souza, ouro do judô das Olimpíadas

Beatriz Souza, 26, responsável por ganhar a primeira medalha de ouro para o Brasil nas Olimpíadas de Paris, na manhã desta sexta-feira (2), entrou para o judô aos sete anos de idade, incentivada pelo pai, que queria que a filha buscasse aprender uma arte marcial.

Paulista de Itariri, ela foi criada em Peruíbe, no litoral de São Paulo, e coleciona várias medalhas. Em 2022, por exemplo, a judoca de 1,76m conquistou a prata no campeonato mundial da modalidade. Já em 2023, ela adquiriu o bronze, e também conquistou título no Gran Slam de Baku e nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

Só neste ano, antes da medalha olímpica, ela faturou ouro no Grand Prix de Linz, na Austrália, e levou ouro, também, no Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô.

Veja também Jogada Histórico! Bia Souza conquista medalha de ouro no judô feminino nas Olimpíadas 2024 Jogada Bia Souza se emociona em ligação com pais durante entrevista após ouro nas Olimpíadas; veja vídeo Jogada Lula celebra ouro de Bia Souza no judô durante evento no Ceará e fala sobre Bolsa Atleta

Bolsa Atleta

Bia recebe recursos do Bolsa Atleta do Governo Federal, na categoria pódio, que concede ao competidor um valor entre R$ 5 mil e R$ 16 mil ao mês durante o ciclo olímpico. Além disso, segundo o portal GE, ela é atleta do clube Pinheiros, em São Paulo.