Lula celebra ouro de Bia Souza no judô durante evento no Ceará e fala sobre Bolsa Atleta

Durante evento no Ceará, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou o ouro de Bia Souza no judô nas Olimpíadas de Paris 2024. No fim de seu discurso no Porto do Pecém, o chefe do Executivo Nacional avisou para os presentes sobre a conquista, e a atleta foi aplaudida.

Em seguida, Lula falou sobre o Bolsa Atleta e disse que "80% dos atletas que estão em Paris" recebem o benefício. O programa foi criado em 2004 e contempla diversos esportes e faixas financeiras.

"Enquanto ele [o atleta] não é famoso, às vezes ele não tem um tênis pra andar, um lugar para uma menina jogar bola... Não é bonito a gente ver aquilo [olimpíadas] na televisão? Então por que não garantir que as nossas crianças nascidas nos lugares mais pobres tenham o direito de chegar ali? É só a gente direcionar o dinheiro público para isso", pontuou o presidente.

Lula está no Ceará para sancionar um projeto de lei que regulamenta a produção de hidrogênio verde no Brasil, a lei do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FNDE) para a conclusão da Transnordestina e lançar uma nova fase do programa Pé-de-Meia no Estado.

Bolsa Atleta

Um dos principais benefícios ofertados aos atletas brasileiros é o Bolsa Atleta. O programa do Governo Federal é gerido pelo Ministério do Esporte e busca garantir uma estabilidade financeira aos competidores, com diversos níveis e um pagamento mensal que varia de acordo com a categoria.

O pagamento é executado pela CAIXA, com recursos oriundos da União, via Ministério do Esporte. Os valores variam entre R$ 410,00 até R$ 16.690,00, de acordo com a categoria de cada atleta.

A bolsa é destinada para atletas de alto rendimento em esportes olímpicos e Paraolímpicos reconhecidas no país, assim como praticantes vinculados com o Comitê Olímpico Internacional (COI) e o Comitê Paraolímpico Internacional (CPI).

Vale ressaltar que os atletas que não se enquadram nesses módulos, se tiverem destaque, também podem pleitear o benefício como os módulos: estudantil, nacional ou internacional.

Valor do Bolsa Atleta

Atleta Estudantil: R$ 410,00/mês. Atleta de Base: R$ 410,00/mês. Atleta Nacional: R$ 1.025,00/mês. Atleta Internacional: R$ 2.051,00/mês. Atleta Olímpico e Paralímpico: R$ 3.437,00/mês. Atleta Pódio: até R$ 16.629,00/mês.