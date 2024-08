Veja onde praticar judô, modalidade que mais trouxe medalha ao Brasil na história das Olimpíadas

O Judô é o esporte que mais trouxe medalhas para o Brasil na história dos Jogos Olímpicos. Ao todo, foram 28 pódios conquistados pelo “caminho suave". Desses, quatro vieram na disputa em Paris, com a conquista de um ouro, uma de prata e duas de bronze. Foi a melhor campanha brasileira na competição.

Beatriz Souza conquistou o primeiro ouro do Time Brasil na categoria peso-pesado (+78kg), em Paris. Já Willian Lima levou o bronze na categoria até 66kg, pódio que não vinha no judô masculino desde Sydney (2000). Larissa Pimenta também conquistou o bronze, mas na categoria até 54kg. A medalha inédita veio no bronze por equipes mistas, primeira medalha do país na história da categoria.

JUDÔ NO CEARÁ

No Ceará, a prática da modalidade também é forte. São 9.794 atletas inscritos na Fecju (Federação Cearense de Judô), sendo 1.346 ativos praticantes, em dias com as mensalidades. Além disso, são 49 árbitros habilitados e 69 técnicos registrados. Além de 32 associações e clubes cadastrados. Entre as referências cearenses estão Yasmim Lima, Kátia Alves e Cristina Evelly, as três atuam fora do estado, mas com participações em competições nacionais e internacionais.

“O judô é uma dos esportes que se ensina em qualquer lugar do mundo. Todos sabem pelo nome de cada técnica, tem que aprender um pouco ali do japonês, entender o que significa. É muito importante hoje estar alinhado com a educação dos nossos judocas. Tanto na escola, como no judô, em associações e vários projetos”, disse Amaurílio Marques, presidente da Fecju.

O judô cearense colocou 147 em disputas de Campeonatos Brasileiros e Regionais em 2024, nas categorias Sub-18, Sub-21, Sub-13 e Sub-15. Também há disputas na categoria master, a partir de 31 anos.

A Fecju, responsável por organizar o esporte no Ceará, conta com coordenação de arbitragem (Evangelista Júnior), coordenador técnico (Everson Parente) e a coordenação de veteranos (Aristides Feitosa). Amaurílio avalia o desenvolvimento do esporte no estado.

“A gente pode dizer que no Ceará é muito positivo, sempre teve um número significativo (de praticantes). Temos vários atletas que se destacam. Só não temos como segurá-los aqui para alto rendimento. Eles vão para outros estados, onde tem um fluxo maior, como São Paulo, Rio Grande do Sul, onde estão os grandes clubes que absorvem esse número. Mas a prática do judô aqui não pára”, analisou o presidente da Fecju.

Legenda: Judô é um esporte bastante difundido no Ceará. Foto: Divulgação/Arcevo Digital FECJU

Quem pode praticar?

A prática do judô pode se dar início aos três anos de idade. Hoje, muitas creches aqui em Fortaleza, já colocaram o judô em suas creches devido a coordenação motora e equilíbrio, que desenvolve melhor a autoestima da criança, e nós temos o judô kids, que faz um trabalho de desenvolvimento para as crianças. E não para por aí. Uma pessoa com 40, 50, até 60 anos pode começar a praticar. Pode iniciar a qualquer momento que deseje.

Onde praticar?

Associação Sampaio Dojô - Projeto social na comunidade do Reino Encantado, em Fortaleza (Gratuito)

Clube do Vôlei - a partir de R$160 mensais (plano anual)

Academia BLEC - Adultos e crianças (a partir de R$ 165,00)

