Natação brasileira encerra participação nas Olimpíadas de Paris sem pódios

A natação brasileira encerrou a participação nos Jogos Olímpicos de Paris nesta sexta-feira (2), com a participação em três provas: 100m borboleta, 800m livres e o revezamento 4x100m medley misto. O grupo não conseguiu passar das eliminatórias de nenhuma das disputas. Assim, a delegação se despede da disputa sem nenhum pódio.

Kayky Mota terminou os 100m borboleta na 22ª colocação, com tempo de 52s11. O atleta foi eliminado ainda nas eliminatórias. Já nos 800m livre feminino, a representante do Brasil era Maria Fernanda Costa. A jovem promessa da natação terminou a prova em 10º lugar, com tempo de 8min31s20.

No revezamento 4.100 medley misto, a equipe formada por Guilherme Basseto (54s32), Gabrielle Roncatto (1min16s74), Nicolas Albiero (52s27) e Stephanie Balduccini (53s94) terminou a disputa no 16º lugar nas eliminatórias. O quarteto fez a prova em 3min57s27.