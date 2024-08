Vôlei de praia: Evandro e Arthur vencem dupla campeã mundial e avançam às oitavas na liderança

Evandro/Arthur entraram em quadra nesta sexta-feira (2) para encarar os atuais campeões mundiais Perusic/Schweiner, no Estádio Torre Eiffel. Os brasileiros venceram os tchecos com autoridade e fecharam a fase de grupos em primeiro do Grupo E.

A dupla brasileira fez um jogo bastante disputado no primeiro set. As equipes erraram bastante, mas Evandro/Arthur garantiram o placar em 21 a 18. Na volta, o time brasileiro impôs mais o ritmo. Com regularidade no saque e bem no bloqueio, selou a vitória por 21 a 16.

A dupla brasileira ainda aguarda para saber qual adversário vai enfrentar. O duelo das oitavas de final está previsto para o dia 4 de agosto, na quara central do Estádio Torre Eiffel. Além deles, Bárbara Seixas/Carol Solberg e Ana Patrícia/Duda também somaram a terceira vitória e seguem invictos na competição.