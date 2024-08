Judô na Olimpíada 2024: esperança de medalha para o Brasil, Baby é eliminado na estreia

Uma das principais esperanças de medalha da delegação brasileira no judô, Rafael Silva, o Baby, foi eliminado logo na estreia dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta sexta-feira (2). O atleta, detentor de pódios em Olimpíada, perdeu para Ushangi Kokauri, de Azerbaijão, na categoria mais de 100kg.

No tatame, Baby teve um início ruim de luta sofrendo um waza-ari e depois terminou recebendo também um estrangulamento, com um combate que durou 2 minutos e 59 segundos.

Com 37 anos, o judoca caminha para a aposentadoria ao término da temporada de 2024. Multicampeão, conquistou o bronze em Londres-2012 e Rio-2016. Em Paris, volta a competição no sábado (3), quando participa da disputa por equipes do Brasil.