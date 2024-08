Basquete na Olimpíada 2024: Brasil vence Japão e depende de combinação para avançar

A seleção brasileira masculina de basquete conquistou a 1ª vitória nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta sexta-feira (2) e segue com esperança de classificação. Contra o Japão, venceu o confronto por 102 a 84 e se recuperou no torneio após derrotas seguidas para Alemanha e França.

Assim, encerrou a fase de grupos da Chave B e agora espera uma combinação de resultados para chegar na classificatória como um dos dois melhores terceiros colocados da 1ª etapa. Os concorrentes do Brasil são: Austrália, Grécia ou Espanha (Grupo A) e o Sudão do Sul (Grupo C). O total de pontos nos jogos é o critério de desempate, com a definição apenas no sábado (3).

O time canarinho entrou em quadra com um saldo negativo de 24 pontos - com a vitória, reduziu para -7. A melhor possibilidade de classificação é torcer por uma vitória da Sérvia, vice-líder do Grupo C, contra o Sudão do Sul.

A equipe nacional se classificou para Paris ao superar a Letônia no Pré-Olímpico. Vale ressaltar que o país não se classificou para a modalidade na última Olimpíada, em Tóquio-2020.