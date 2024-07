Paris 2024: Brasil cresce no jogo, mas é derrotado pela Alemanha no basquete masculino

O Brasil foi derrotado pela Alemanha por 86 a 73 em jogo da segunda rodada da fase de grupos do basquete dos Jogos Olímpicos. As equipes se enfrentaram nesta terça-feira (30), no ginásio Pierre-Mauroy.

Com o resultado, o Brasil cai para a quarta posição do Grupo B. A equipe tem duas derrotas e precisa vencer o próximo duelo para tentar avançar às quartas da competição como terceiro melhor lugar.

O JOGO

A seleção canarinho cometeu muitos erros e fechou o 1º quarto atrás com placar de 10 a 22. Com vantagem construída, os alemães viram o time comandado por Petrovic crescer na partida e chegar ao fim do 2ºQ com 40 a 40 no placar.

No segundo tempo, a atual campeã mundial retomou a dianteira no jogo e venceu a penúltima parcial com placar de 51 a 60. Depois, a Alemanha administrou o jogo e fechou o resultado em 73 a 86.

PARCIAIS DO JOGO

1ºQ - Brasil 10 - 22 Alemanha

1ºQ - Brasil 40 - 40 Alemanha

1ºQ - Brasil 51 - 60 Alemanha

1Qº - Brasil 73 - 86 Alemanha

PRÓXIMO DESAFIO

O Brasil faz o último e decisivo jogo da fase de grupos na sexta-feira (2). A equipe enfrenta o Japão, a partir das 6h (da manhã). A vitória pode garantir ao time canarinho vaga nas quartas de final da competição.