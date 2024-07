Ketleyn Quadros vence e avança às oitavas no judô dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

A judoca brasileira Ketleyn Quadros estreou com vitória nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e avançou de fase nesta terça-feira (30) na categoria até 63kg feminina. A atleta superou a espanhola Cristina Cabana Perez. Em caso de classificação no mata-mata, as medalhas são disputadas às 11h. Nas oitavas de final, encara a francesa Clarisse Agbegnenou.

Muito experiente, Ketleyn foi a primeira mulher a ganhar uma medalha em esportes individuais para o país na história das Olimpíadas, conquistando o bronze em Pequim-2008. Hoje, chega com 36 anos.

O judô foi responsável pela maioria das medalhas do Brasil em 2024. No domingo (28), Larissa Pimenta faturou o bronze, enquanto Willian Lima ganhou a prata. Já Rayssa Leal completou os feitos brasileiros com um bronze no Skate Street. Deste modo, a delegação brasileira totaliza três pódios.