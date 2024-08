Decatlo na Olimpíada 2024: Balotelli busca medalha para o Brasil; acompanhe notas

O atleta Fernando "Balotelli" iniciou a disputa do decatlo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta sexta-feira (2). Em busca de surpreender na competição e conquistar uma medalha para o Brasil, participa de uma modalidade formada por 10 provas diferentes, realizadas em dois dias de torneio.

O detalhe é que o esporte é realizado exclusivamente por homens. As atividades são: 100 metros rasos, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura e 400m rasos (1º dia); e 110 metros com barreiras, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo e 1.500m rasos (2º dia).

O Diário do Nordeste acompanha a prova e divulga as notas e o ranking geral do decatlo.

Notas de Fernando Balotelli no decatlo da Olimpíada (1º dia)

Prova: 100 metros rasos | Tempo: 10.66 segundos

Prova: Salto em distância | Chance 1: 6,82 metros - Chance 2: queimou a ação - Chance 3: 7,24 metros.

Prova: Arremesso de peso | Melhor marca: 13.97 metros

Prova: Salto em altura | Ainda não disputou

Prova: 400 metros rasos | Ainda não disputou

