Brasil x Egito: terceira rodada do vôlei masculino nas Olimpíadas 2024; veja horário e onde assistir

Em busca de manter viva a classificação para próxima fase, o Brasil enfrenta o Egito, nesta sexta-feira (2), às 8h, pela terceira e última rodada da fase de grupos do vôlei masculino das Olimpíadas de Paris 2024. A seleção brasileira foi derrotada por Itália e Polônia e precisa triunfar sobre os egípcios para garantir vaga como um dos melhores terceiros colocados. O confronto acontece na Arena 1 Paris Sul.

O último confronto da primeira fase é decisivo já que os brasileiros precisam desbancar os adversários para avançar às quartas de final dos Jogos Olímpicos. Diante da Itália, o time de Bernardinho estreou com derrota por 3 sets a 1. Já contra a Polônia, a equipe canarinha perdeu por 3 sets a 2.

Até o momento, cinco seleções já garantiram vagas na próxima fase da competição: Polônia, Itália, França, Eslovênia e Estados Unidos.

ONDE ASSISTIR

A torcida pode acompanhar o duelo com as transmissões da TV Globo, SporTV e Cazé TV (Youtube). Você pode ficar por dentro também do Tempo Real do Diário do Nordeste.

GRUPO DO BRASIL

A primeira fase das Olimpíadas conta com 12 seleções divididas em 3 grupos. O Brasil está na chave B da competição, que tem Itália, Polônia e Egito. Ao longo da primeira fase, os quatro times disputam entre si. Avançam para as quartas de final os dois primeiros colocados de cada grupo e, além disso, os dois melhores terceiros na classificação geral.

Tricampeão olímpico, o Brasil já esteve na parte mais alta do pódio em Barcelona 1992, Atenas 2004 e Rio 2016. Em outras três Olimpíadas, a seleção ficou com a prata em Los Angeles 1984, Pequim 2008 e Londres 2012.

FICHA TÉCNICA | BRASIL X EGITO

Local: Arena 1 Paris Sul, em Paris-FRA

Data: 02/08/24 (sexta-feira)

Horário: 8h (Horário de Brasília)