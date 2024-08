Natação nas Olimpíadas 2024: acompanhe os brasileiros na luta por vaga nas finais

Brasileiros estarão em ação nesta sexta-feira (2) na natação nas Olimpíadas 2024, em Paris (FRA). O país terá representantes em pelo menos três provas, em baterias que podem dar classificação para as finais das provas, no masculino e no feminino.

100M BORBOLETA MASCULINO - BATERIAS

Kayky Mota ficou em oitavo lugar da bateria quarto, com um tempo de 52.11. Os 16 mais rápidos das eliminatórias se classificam para as semifinais. Os demais são eliminados. O brasileiro ficou na 22ª colocação e foi eliminado.

800M LIVRE FEMININO - BATERIAS

Maria Fernanda Costa, a Mafê, ficou em sexto lugar da bateria um, com um tempo de 8:32.20. Os 8 mais rápidos das eliminatórias se classificam para a final. Os demais são eliminados. A brasileira ficou na décima colocação, ficando como segunda reserva (se duas das oito desistirem, ela vai para a final).

REVEZAMENTO 4X100M MEDLEY MISTO - BATERIAS

Gabrielle Roncatto, Guilherme Basseto, Nicolas Albiero e Stephanie Balduccini foram os representantes brasileiros e ficaram em oitavo lugar da bateria um, com um tempo de 3:57.27. Os 8 mais rápidos das eliminatórias se classificam para a final. Os demais são eliminados. Os brasileiros ficaram na 16ª posição e foram eliminados.