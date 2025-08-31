Diário do Nordeste
Nadadoras italianas são presas por furto de perfumes em aeroporto

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino aguardavam voo de retorno para a Itália em Cingapura quando foram detidas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: Chiara Tarantino e Benedetta Pilato são atletas da seleção italiana de natação
Foto: Reprodução/Redes sociais

As nadadoras italianas Benedetta Pilato e Chiara Tarantino foram presas por furto no Aeroporto de Cingapura, quando voltavam ao país natal após o Mundial de Esportes Aquáticos. A informação foi confirmada pela Federação Italiana de Natação e pela imprensa do país na última sexta-feira (29).

Segundo o jornal italiano Corriere dello Sport, o crime aconteceu quando ambas estavam em uma loja do aeroporto. As informações divulgadas afirmam que Chiara colocou frascos de perfume na bolsa de Benedetta e as duas foram detidas. Após prestar esclarecimentos à polícia, as atletas de natação foram soltas.

Nas redes sociais, Benedetta afirmou que colaborou com as autoridades e que nunca teve intenção de cometer nenhum ato criminoso. Segundo a publicação, ela teria sido "envolvida" no furto sem seu conhecimento.

"Durante meu retorno da Ásia, infelizmente fui indiretamente envolvida em um episódio desagradável administrado pelas autoridades aeroportuárias de Cingapura. Em dias que deveriam ser principalmente de descanso e relaxamento mental, passei, longe de casa, por momentos particularmente difíceis, que felizmente se revelaram independentes da minha vontade, mas que me marcaram profundamente no plano humano", escreveu.

"De qualquer forma, aprendi muito com essa experiência sobre prudência, responsabilidade individual e o valor das pessoas que me cercam. Agora volto a me concentrar com serenidade e maior determinação na minha carreira esportiva. Agradeço profundamente àqueles que me apoiaram, sem julgamentos, e àqueles que continuam a acreditar em mim”, continuou a nadadora na publicação.

Em nota, a Federação Italiana de Natação condenou a situação, mas afirmou que irá "avaliar cuidadosamente" o assunto e, no momento, não irá se pronunciar publicamente.

Legenda: Chiara Tarantino e Benedetta Pilato são atletas da seleção italiana de natação

