Alvo do Ceará, atacante Lautaro Díaz acerta com o Santos
O atacante argentino será emprestado pelo Cruzeiro
Um dos principais alvos do Ceará no mercado, o atacante argentino Lautaro Díaz fechou com o Santos. Sem espaço no Cruzeiro, o atleta de 27 anos teve longa negociação com o Vovô, mas as partes não tiveram um desfecho positivo. Assim, será emprestado para o time paulista, sendo o 1º reforço do técnico recém-chegado Juan Pablo Vojvoda.
A informação foi divulgada pelo ge. Como não completou sete partidas na Série A, está liberado para atuar em outro clube na competição, o que aumentou a busca na janela de transferência.
O vínculo de Lautaro no Cruzeiro é até o fim de 2028. O jogador foi comprado pela Raposa por US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 16 milhões na cotação da época) junto ao Independiente Del Valle, do Equador. Na atual temporada, foi utilizado em 17 partidas, com dois gols marcados.
Sem êxito na operação, o Ceará mudou o foco e contratou o centroavante Lucca junto ao Internacional. O jovem de 22 anos chegou sem custos, com vínculo até 2027.