Ex-Fortaleza, Vojvoda é anunciado como novo treinador do Santos

Após ser demitido do Fortaleza, o argentino chega ao Peixe com contrato até o final de 2026

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 12:25)
Jogada
Legenda: Após ser demitido do Fortaleza, o argentino chega ao Peixe com contrato até o final de 2026
Foto: Reprodução / Santos

O Santos anunciou a contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda, ex-Fortaleza, nesta sexta-feira (22). O argentino chega ao Peixe com contrato até o final de 2026.

No time paulista, Vojvoda contará com os auxiliares Nahuel Martinez e Gáston Liendo, o preparador físico Luis Azpiazu, o preparador de goleiros Santiago Piccinini e o psicólogo Christian Rodrigues.

Segundo apuração do ge, a expectativa é que ele chegue em São Paulo no sábado (23) vindo de Buenos Aires. No domingo (24), o treinador viaja com o presidente Marcelo Teixeira e seu filho, em avião particular, rumo à Salvador, onde o Peixe enfrenta o Bahia. 

Ele deve fazer sua estreia à frente do Santos no domingo (31) de agosto, contra o Fluminense, na Vila Belmiro. Para o jogo contra o Bahia, o time da Baixada Santista será comandado por Matheus Bachi, filho de Tite e auxiliar fixo do clube.

