Ceará anuncia a contratação do atacante Lucca, ex-Internacional

O Ceará anunciou oficialmente a contratação do atacante Lucca no início da tarde desta sexta-feira (29). O jogador de 22 anos assinou contrato com o Alvinegro de Porangabuçu até o fim da temporada 2027, em um vínculo de dois anos e meio.

Lucca chega ao Ceará de forma definitiva, retornando ao time cearense após um período defendendo o Internacional. Anteriormente, ele se transferiu do Vovô para o Colorado, tendo sido incluído na negociação da vinda do volante Charles para o Ceará, em 2020.

"É um clube que amo e que me formou como pessoa e como atleta. Estou ansioso para dar minha vida em campo, fazendo de tudo pela torcida e pela minha família. Podem esperar muita raça, é um sentimento de orgulho estar aqui. Estou com muita vontade", disse Lucca.

Destaque das categorias de base do Internacional, Lucca somou 71 jogos pelo time profissional do time gaúcho, marcando três gols e tendo contribuído com quatro assistências. Na base alvinegra, Lucca defendeu as categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20.