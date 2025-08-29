Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará anuncia a contratação do atacante Lucca, ex-Internacional

Centroavante de 22 anos assinou contrato até o fim de 2027

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 14:56)
Jogada
Legenda: Ceará anuncia a contratação do atacante Lucca, do Internacional
Foto: Ceará SC

O Ceará anunciou oficialmente a contratação do atacante Lucca no início da tarde desta sexta-feira (29). O jogador de 22 anos assinou contrato com o Alvinegro de Porangabuçu até o fim da temporada 2027, em um vínculo de dois anos e meio.

Lucca chega ao Ceará de forma definitiva, retornando ao time cearense após um período defendendo o Internacional. Anteriormente, ele se transferiu do Vovô para o Colorado, tendo sido incluído na negociação da vinda do volante Charles para o Ceará, em 2020.

"É um clube que amo e que me formou como pessoa e como atleta. Estou ansioso para dar minha vida em campo, fazendo de tudo pela torcida e pela minha família. Podem esperar muita raça, é um sentimento de orgulho estar aqui. Estou com muita vontade", disse Lucca.

Destaque das categorias de base do Internacional, Lucca somou 71 jogos pelo time profissional do time gaúcho, marcando três gols e tendo contribuído com quatro assistências. Na base alvinegra, Lucca defendeu as categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20.

Assuntos Relacionados
Foto da sede do Ideal Clube

Jogada

Geração tetracampeã de futsal será homenageada em aniversário do Ideal Clube

Equipe de futsal conquistou quatro títulos consecutivos no futsal cearense

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Gustavo Mancha durante Flamengo x Fortaleza na Série A do Brasileirão

Jogada

Veja a meta de Gustavo Mancha no Olympiacos que pode render milhões ao Fortaleza

Jovem zagueiro foi vendido e se apresenta ao clube grego nesta sexta-feira (29)

Brenno Rebouças e Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Lucca, novo contratado do Ceará

Jogada

Ceará anuncia a contratação do atacante Lucca, ex-Internacional

Centroavante de 22 anos assinou contrato até o fim de 2027

Daniel Farias Há 1 hora
Nícolas em ação pelo Ceará

Jogada

Nicolas deve ser titular do Ceará após lesões de Matheus Bahia e Rafael Ramos

Lateral-esquerdo deve ganhar oportunidade contra o Juventude, neste sábado

Brenno Rebouças e Daniel Farias 29 de Agosto de 2025
Foto de Vina, que será relacionado pelo Ceará para jogo contra o Juventude e deve fazer reestreia

Jogada

Vina será relacionado pelo Ceará para jogo contra o Juventude e deve fazer reestreia

Meia está há mais de três meses sem jogar, mas está apto após quatro semanas de treinos

Brenno Rebouças e Daniel Farias 29 de Agosto de 2025
Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025

Daniel Farias 29 de Agosto de 2025