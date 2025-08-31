Tarso Marques, ex-piloto de F1, é preso em SP por receptação de carro de luxo

O ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, de 49 anos, foi preso na madrugada deste domingo (31), em São Paulo, por receptação de veículo de luxo.

Ao UOL, a Polícia Militar afirmou que o ex-piloto foi flagrado dirigindo uma Lamborghini Gallardoss com queixa de apropriação indébita. O veículo estava sem placas fixadas e, ao perceber a proximidade da polícia, Tarso tentou recolocá-las.

Segundo as autoridades, o automóvel estava com licenciamento em atraso desde 2013 e débitos de IPVA e autuações que chegam a cerca de R$ 1,3 milhão. Além disso, o carro estava registrado no nome de uma empresa condenada por práticas ilegais, como pirâmide financeira.

De acordo com a CNN, ainda neste domingo (31), horas depois da prisão, Tarso passou por audiência de custódia, pagou uma fiança de 15 salários mínimos (cerca de R$ 22,5 mil) e irá responder pelo crime em liberdade.

Quem é Tarso Marques

Tarso Marques é um automobilista brasileiro que foi piloto de F1 de 1996 e 2001. Ele também se tornou conhecido por comandar o quadro Lata Velha, no programa Caldeirão do Huck, por cinco anos.