Oscar Piastri vence GP da Holanda de Fórmula 1
Piloto da McLaren abre vantagem na disputa pelo título da temporada
O piloto australiano Oscar Piastri, líder do Mundial de Fórmula 1, deu um grande passo rumo ao título ao vencer o Grande Prêmio da Holanda neste domingo (31), no circuito de Zandvoort, com seu maior rival e companheiro de McLaren, o britânico Lando Norris, abandonando a prova nas voltas finais por um problema mecânico.
Piastri, que agora tem 34 pontos de vantagem sobre Norris, chegou à frente do ídolo local Max Verstappen (Red Bull) e do francês Isack Hadjar (Racing Bulls), que com este terceiro lugar sobe pela primeira vez no pódio.
Classificação do Mundial de Pilotos
Como foi a corrida
Largando da pole position, Piastri liderou do início ao fim uma corrida na qual Verstappen ultrapassou Norris na primeira curva, mas não acompanhou o ritmo da McLaren do australiano, apesar do apoio da torcida holandesa nas arquibancadas.
Algumas voltas depois, Norris recuperou a segunda posição de Verstappen e tudo parecia encaminhado para uma nova dobradinha da McLaren, mas faltando seis voltas para o final, o motor do britânico quebrou e seu carro parou no meio da pista.
Esta foi a sexta vitória de Piastri na temporada, que consolida o piloto australiano como o grande favorito a suceder Verstappen como campeão mundial.
O britânico George Russell (Mercedes) foi o quarto colocado, seguido pelo tailandês Alexander Albon (Williams). Completaram o Top 10 o britânico Oliver Bearman (Haas), o canadense Lance Stroll (Aston Martin), o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), o japonês Yuki Tsunoda (Red Bull) e o francês Esteban Ocon (Haas). O brasileiro Gabriel Bortoleto, que largou em 13º, caiu para o fundo do grid na primeira volta e terminou a corrida na 15ª colocação.
A Fórmula 1 volta no próximo fim de semana com o Grande Prêmio da Itália, no mítico circuito de Monza.
Resultado da Corrida