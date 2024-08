Ator de Game of Thrones que ganhou ouro olímpico é hospitalizado após maratona aquática no Rio Sena

O nadador irlandês Daniel Wiffen, que na infância atuou na série Game of Thrones — durante o “Casamento sangrento” e no episódio “As chuvas de Castamere”, precisou ser hospitalizado após nadar a prova de maratona aquática no Rio Sena nas Olimpíadas de Paris 2024. O irlandês, que bateu recorde quando conquistou ouro nos 800m livre, além de um bronze nos 1500m livre. Mas passou mal após nadar nas polêmicas e poluídas águas do Sena para a prova de 20 km.

Durante a cerimônia de encerramento dos Jogos, o nadador seria o porta-bandeira da Irlanda no evento, porém, ele não pode participar, devido à hospitalização. Apesar de não ter falado sobre a doença, especula-se que o atleta teria sido afastado devido um vírus estomacal, contudo, ele não citou o Rio Sena como culpado.

“Obrigado a todos que entraram em contato, estou extremamente desapontado por perder a oportunidade de ser porta-bandeira na noite passada. Ontem corri para o hospital porque estava muito mal com um vírus do qual estou sendo tratado e estou me sentindo melhor agora. Espero que todos aproveitem a noite e espero estar bem o suficiente para ver todos quando chegarmos em casa”, disse o medalhista de ouro, que já chegou em casa, na Irlanda.

Durante os Jogos, dois atletas de triatlo da equipe portuguesa que nadaram no Rio Sena, também sofreram com infecções gastrointestinais, informou o Comitê Olímpico Português (COP) em comunicado. No total, cinco dos mais de 100 atletas que participaram das provas no rio ficaram doentes nos dias seguintes às competições. As autoridades, no entanto, ainda não confirmaram a relação dos quadros clínicos com a possível poluição das águas do Rio Sena.