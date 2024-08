Campeão olímpico é flagrado enquanto dorme no gramado da Vila Olímpica para escapar do calor

Uma cena inusitada chamou bastante atenção nos Jogos Olímpicos de Paris, neste domingo (4). Thomas Ceccon, campeão olímpico nos 100m costas, foi flagrado enquanto dormia no gramado da Vila Olímpica, em Paris. O calor na cidade e a falta de ar condicionado nos quartos do atletas teria motivado a cena.

Atletas de vários países criticaram a falta de climatizador nos quartos do local. A motivação, de acordo com o comitê organizador do evento, seria questões ambientais. Paris tem passado por onda de calor, com sensação térmica chegando a 40ºC.

O registro, que viralizou nas redes sociais, foi feito por Husein Alireza, remador saudita, que postou o momento nas redes sociais e escreveu: "rest today, conquer tomorrow", que em tradução livre é "descanse hoje, conquiste amanhã."

VEJA IMAGENS: