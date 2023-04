Histórias que se cruzam: Tinga e Fortaleza se unem nas lutas do passado e do presente

É lateral, é zagueiro, é capitão… Guilherme de Jesus da Silva, o Tinga, se entrega ao Fortaleza na mesma medida em que a camisa tricolor lhe abraça nas batalhas em campo e fora dele. Ídolo, o jogador escreveu mais um importante capítulo da história do Fortaleza e da vida dele neste sábado (8), na Arena Castelão, diante do Ceará. Com placar de 2x2, tanto ele quanto o Tricolor conquistaram o quinto título consecutivo do Campeonato Cearense.

Mais de 40 mil torcedores e torcedoras viram o gaúcho de Porto Alegre entrar pela 270ª vez em campo para fechar a defesa do Leão e erguer mais um troféu. O crescimento do atleta se entrelaça à reconstrução do Fortaleza. Os dois se encontram “nas lutas do presente” e do passado.

Legenda: Tinga celebra quinto título consecutivo do Campeonato Cearense. Foto: Leonardo Moreira/FEC

Enredos que se cruzam

Tinga chegou ao tricolor em 2015, por empréstimo do Grêmio, quando o clube cearense ainda estava na Série C do Brasileirão. No mesmo ano, conquistou o primeiro título estadual com a equipe, foi escolhido o melhor lateral-direito do Nordestão e também levou o bronze pela Seleção Brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Toronto.

Depois, passou por Bahia e Juventude (RS) até retornar ao Leão do Pici em 2018. Já "batizado na cor branca, azul e vermelha", o lateral atuou sob comando de Rogério Ceni e viu o clube transformar as estruturas: por fora e por dentro. Ele e outros jogadores amadureceram sob a sombra da instituição que se ramificou em busca de solidez e mais profissionalismo no futebol. Assim, além de outros dois troféus de estaduais (2019 e 2020) e da participação na Sul-Americana, o grupo conquistou o título do Brasileirão Série B e a vaga na elite do futebol brasileiro.



A outra face e novos passos



Os oito doloridos anos de Série C prepararam o terreno de glórias e aprendizados que viriam pela frente. E muitas novidades. Em 2021, o desconhecido Juan Pablo Vojvoda assumiu o plantel. O treinador teria pela frente a maior competição do país e o desafio de manter o crescimento.

O argentino, que costuma trabalhar a versatilidade dos atletas e buscar intensidade, viu no lateral um zagueiro aguerrido. Adaptado e eficiente, o atleta foi bastante acionado naquele ano, quando atuou em 55 partidas e completou 200 jogos vestindo a camisa 2. Tinga tornou-se peça fundamental na melhor campanha de um time nordestino na Série A de pontos corridos. Em 4º lugar no torneio, o Fortaleza ainda garantiu vaga inédita na Libertadores do ano seguinte.

Legenda: Capitão do elenco, Tinga já ganhou uma homenagem da torcida do Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

Em 2022, o Tricolor do Pici subiu mais um degrau em grandeza na caminhada pelo “Sonho que Liberta”, como primeiro clube cearense a disputar o maior torneio continental de clubes. Parte disso tem o suor do zagueiro destemido. Mas a postura defensiva de Tinga dentro das quatro linhas também se replica fora. O jogador é voz ativa contra o racismo. Durante a competição, a torcida tricolor foi alvo de insultos racistas no duelo contra o River Plate, na Argentina. No duelo da volta, a torcida ergueu um mosaico que rodou o mundo com a frase: ‘Stop Racism’ (Pare o racismo).

À imprensa, Tinga usou firmeza nas palavras ao lamentar o caso e pedir punições mais duras. Quando a CBF lançou campanha antirracista, incluindo a possibilidade de perda de ponto das equipes no Brasileirão, o gaúcho se posicionou veementemente a favor.

Legenda: Vojvoda abraça Tinga em retorno do lateral após lesão. Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC



Recomeços



E como todo atleta, sofreu com problemas físicos. A lesão no ligamento do pé esquerdo o levou à cirurgia e longos três meses distante do gramado e da torcida, mas nunca do Fortaleza. De fora, viu a equipe amargar o 1º turno na zona de rebaixamento.

O retorno dele ao campo ocorreu em agosto diante do Corinthians, no Brasileirão, na Neo Química Arena. Recebeu a braçadeira do companheiro Titi e afastou a saudade do futebol, com o recomeço pós-lesão e a chance de defender o Tricolor. Porém, a emoção maior viria no duelo contra o Botafogo, no Castelão. A recepção da torcida ao “Guerreiro Tricolor” teve um mosaico em 3D de Tinga. Ao lado da família, ele se emocionou com o espetáculo. Diante da torcida, reverenciado.

O Tricolor perdeu aquela partida, que teve confusão na arquibancada, mas brindou a presença de Tinga mais uma vez. Junto ao grupo, contribuiu para o Leão, “sem demonstrar cansaço”, contrariar as estatísticas na reta final da Série A: fugiu da zona de rebaixamento, entrou na pré-Libertadores, na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste e encerrou o ano aliviado.

Os enredos de Fortaleza e Tinga se cruzam nas voltas de um nó, que se transformou em laço. A dupla celebra cinco títulos consecutivos de Campeonato Cearense. Enquanto o primeiro comemora o 46º pódio do estadual, o zagueiro se isola como o jogador mais vitorioso do time, com oito taças. A sala de troféus pede mais espaço... Não só para celebrar as conquistas em campo, mas para não esquecer das batalhas travadas na estrada. Aplaudir o esforço e acreditar sempre "já virou religião."

Legenda: Tinga, o lateral-zagueiro do Fortaleza, tem forte história com o clube e sua torcida. Foto: Karim Georges/Fortaleza EC

HISTÓRICO NO FORTALEZA

270 jogos, com 20 gols marcados

2015 - 31 (2 gols e 0 assistências)

2018 - 49 (5 gols e 3 assistências)

2019 - 43 (5 gols e 4 assistências)

2020 - 43 (5 gols e 8 assistências)

2021 - 55 (1 gol e 2 assistências)

2022 - 33 (2 gols e 4 assistências)

2023 - 15 (0 gols e 1 assistência)



TÍTULOS NO CLUBE

Campeão Cearense (2015, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023)

Campeão Série B (2018)

Copa do Nordeste (2019)

Legenda: Torcida do Fortaleza faz mosaico contra o racismo em jogo da Libertadores. Foto: Matheus Amorim/FEC