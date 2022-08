Tinga volta a atuar pelo Fortaleza, chora e revela conversa com Vojvoda: 'não estava esperando'

O capitão e lateral-direito Tinga voltou a atuar pelo Fortaleza após 85 dias, quase três meses. O defensor entrou na reta final da partida contra o Corinthians e ajudou na vitória por 1 a 0, na Arena Castelão, no domingo (21), pelo Brasileirão. O defensor foi ovacionado pela torcida e chorou.

Em entrevista para a Central do GE, o atleta de 28 anos revelou uma conversa com o técnico Juan Pablo Vojvoda sobre a possibilidade de atuar. Segundo o jogador, a expectativa era não entrar em campo, mas o comandante o surpreendeu e o acionou aos 45 do 2º tempo.

"Eu tinha conversado dias antes (com Vojvoda), e ele não iria me colocar, que dificilmente iria entrar. Eu disse que não tinha problema, mas queria ficar com o grupo (ser relacionado). Não estava esperando entrar, mas o resultado era 1x0, vencendo o jogo, com o Corinthians começando a apostar na bola aérea, e o Vojvoda confiou em mim naquele momento. É gratificante, estou muito feliz e agora começamos a pensar em coisas maiores, antes falavam em zona de rebaixamento, mas não iríamos deixar passar um ano grandioso e deixar acontecer o rebaixamento, então focamos, concentramos, jogadores estão de parabéns, passaram momentos difíceis, muitos jogos”, afirmou.

A expectativa é de ganho de ritmo com o avançar do tempo para ampliar a minutagem. Tinga estava no departamento médico para tratamento de uma lesão ligamentar no pé esquerdo, com cirurgia.

Choro dentro de campo