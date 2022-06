Tinga passa por cirurgia e desfalca Fortaleza por oito semanas

A maratona de jogos do Fortaleza começa a causar problemas no departamento médico tricolor. Ausente nas últimas partidas, o zagueiro e capitão Tinga foi submetido, nesta sexta-feira (10), a um procedimento cirúrgico para correção de uma lesão ligamentar no pé esquerdo. A previsão para o retorno do defensor aos treinos é de oito semanas.

De acordo com a assessoria do clube, o procedimento foi bem sucedido e não teve nenhuma intercorrência. O camisa 2 tricolor já iniciou o processo de recuperação com a equipe do DM leonino.

DESFALQUE IMPORTANTE

Tinga atuou a última vez com a camisa tricolor no dia 28 de maio, quando deixou o campo aos 10 minutos de partida, para a entrada de Landázuri, no empate em 1 a 1 com o Juventude, na Arena Castelão.

Com a ausência do zagueiro, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem as opções do próprio camisa 3, Landázuri, e Ceballos para a vaga de Tinga, no lado direito. O zagueiro que dubiu da base, Habraão é outra opção.

Além disso, o treinador pode testar outras alternativas, como a entrada de Matheus Jussa pelo lado esquerdo ou passando da linha de três zagueiros para a de quatro defensores, com dois laterais fixos no time.

DM TRICOLOR

Além do capitão tricolor, a equipe sofre com outras dúvidas para o confronto contra o Athletico-PR. Segundo balanço do departamento médico do clube da última partida, contra o Goiás, Depietri segue em tratamento de um edema na posterior da coxa esquerda e Matheus Vargas está na transição após constatar edema no músculo adutor da coxa.

O zagueiro Marcelo Benevenuto é outra dúvida. O defensor foi substituído no empate em 1 a 1, contra o Goiás, após sentir o tornozelo.