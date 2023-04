Fortaleza mantém projeto esportivo vitorioso com penta e ganha confiança para desafios de 2023

O Fortaleza se sagrou pentacampeão cearense neste sábado (8), se isolando também como maior campeão estadual, com 46 títulos. A perspectiva de crescimento se mantém, em cenário que premia a gestão e o projeto esportivo - desde 2018, ganha no mínimo uma taça por ano.

Em uma temporada repleta de expectativa, no maior orçamento da história do clube, o título do Campeonato Cearense de 2023 chega como confiança e a maior consolidação do trabalho do técnico Vojvoda. No fim, é a continuidade do melhor momento da história leonina.

2018: campeão da Série B.

2019: campeão cearense e da Copa do Nordeste.

2020: campeão cearense.

2021: campeão cearense.

2022: campeão cearense e da Copa do Nordeste.

2023: campeão cearense.

Legenda: Marcelo Paz está na presidência do Fortaleza desde o fim da temporada de 2017 Foto: Thiago Gadelha / SVM

A diretoria, liderada pelo presidente Marcelo Paz, tinha o penta como um objetivo do planejamento estratégico e conquistou. Assim como o acesso na Série B, que veio com título em 2018, as Copas do Nordeste (2019-2022) e classificações para Sul-Americana e Libertadores via Brasileirão, onde se manteve na elite por cinco anos seguidos.

Por isso, se trata de projeto. As marcas chegam como fruto de uma evolução fora e dentro de campo. Aos torcedores, a oportunidade de desfrutar da glória. Ao clube, o desafio de se manter crescendo.

Foco em 2023

Na temporada de 2023, o Fortaleza atingiu o mínimo esperado em todas, apesar de insucessos com as eliminações na Copa do Nordeste (semifinal) e na Libertadores (3ª fase eliminatória). O que não eximiu de pressão: a folha salarial de R$ 6 milhões e o vasto elenco trazem a maior cobrança.

Com a primeira parte do ano encerrada, o título traz mais tranquilidade para a sequência. A tendência é de compromissos com alto nível de exigência e, apesar do arcabouço positivo, as tarefas são difíceis: chegar longe na Copa do Brasil, avançar na Sula e seguir na Série A.

O fato é que a temporada está no início. Dos sustos de 2022, com a possibilidade de rebaixamento no Brasileirão, a gestão trabalhou para minimizar os erros e oferecer condições de trabalho para Vojvoda. Agora, é encarar as próximas tarefas com sonho de seguir em ascensão.

Próximos jogos do Fortaleza

11.04 - Fortaleza x Águia de Marabá | Copa do Brasil

15.04 - Fortaleza x Internacional | Série A

19.04 - San Lorenzo (ARG) x Fortaleza | Copa Sul-Americana

21.04 - Coritiba x Fortaleza | Série A

26.04 - Águia de Marabá x Fortaleza | Copa do Brasil