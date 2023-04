Vojvoda conquista 4º título com o Fortaleza

Juan Pablo Vojvoda segue escrevendo seu nome na história do Fortaleza e dourando as páginas do livro tricolor desde 4 de maio de 2021, quando chegou ao clube. O treinador do Leão, com mais esse título estadual, soma quatro troféus em sua primeira oportunidade como técnico profissional e ao lado do tricolor, sendo três Campeonatos Cearense (2021, 2022 e 2023) e uma Copa do Nordeste (2022).

O tão sonhado penta tricolor chegou para abrilhantar ainda mais a passagem de Vojvoda pelo Fortaleza e para tornar o clube o maior campeão cearense, ultrapassando seu maior rival, com 45 estaduais. No ano em que chegou ao Leão, o treinador foi campeão invicto do Campeonato Cearense contra o próprio Ceará. A campanha somou nove jogos, seis vitórias e três empates.

No ano seguinte, Vojvoda conquistou outro estadual e uma Copa do Nordeste, também invictos. Nas duas competições, somaram 18 jogos, 12 vitórias e seis empates. No cearense, o treinador foi campeão contra o Caucaia, empatando a primeira partida sem gols e vencendo a segunda por 4 a 0, Romero, Pikachu (2X) e Ronald foram responsáveis pelos gols. Na Copa do Nordeste, o Leão também empatou o primeiro jogo em 1 a 1 e venceu o segundo por 1 a 0 com gol de Yago Pikachu, desta vez contra o Sport.

Em 2023, a campanha do Fortaleza no Campeonato Cearense soma nove jogos, seis vitórias, dois empates e uma derrota para o Ceará. Na final contra o alvinegro, os comandados de Vojvoda venceram a primeira partida por 2 a 1 e empataram a segunda por 2x2.

Legenda: Vojvoda conquistou seu 4º titulo pelo Tricolor de Aço Foto: KID JUNIOR

O pedido de intensidad, ouvido por seu elenco desde 2021, foi captado com excelência pelos jogadores do tricolor. Vojvoda foi também o responsável pela campanha histórica de 2021 que tirou o Fortaleza da lanterna do Campeonato Brasileiro e levou pela primeira vez um clube cearense para a Libertadores, além de também ter feito uma boa campanha na Copa do Brasil desse mesmo ano, chegando às semifinais da competição.

CAMPANHA DO FORTALEZA COM VOJVODA EM 2021

Título do Campeonato Cearense;

51 jogos;

25 vitórias;

10 empates;

16 derrotas.

CAMPANHA DO FORTALEZA COM VOJVODA EM 2022

Título do Campeonao Cearense;

Título da Copa do Nordeste;

25 jogos;

14 vitórias;

6 empates;

5 derrotas.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto