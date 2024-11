Fortaleza faz história e confirma melhor campanha de um time nordestino na Série A

O Fortaleza fez história neste 2 de novembro de 2024 e tornou-se o detentor da melhor campanha de um time nordestino na história da Série A do Brasileirão. Com a vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, o Tricolor do Pici chegou aos 60 pontos, feito inédito para uma equipe do Nordeste na elite do Campeonato Brasileiro nos pontos corridos.

Até então, os detentores do recorde eram Vitória e Sport. Ambos alcançaram a pontuação de 59 pontos na Série A do Brasileirão nas edições de 2013 e 2015. Nestas ocasiões, o Vitória terminou na quinta posição e o Sport ficou na sexta colocação.

Legenda: Moisés durante Juventude x Fortaleza Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza

A campanha histórica do Fortaleza em 2024 também representa uma quebra de seus próprios recordes. Na Série A de 2021, o time terminou na quarta colocação, com 58 pontos, pontuação que foi superada neste sábado (2), ao somar 60 pontos. Aquela era, até então, a melhor campanha do Leão na Série A do Brasileirão.

O Fortaleza ainda disputará seis jogos nesta edição da Série A e tem a possibilidade de ampliar ainda mais o seu novo recorde. Na terceira colocação do torneio, o Leão segue vivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Também está agora a quatro pontos da pontuação projetada para confirmar vaga na fase de grupos da Libertadores.

*Nas férias do colunista titular, as postagens serão escritas por Daniel Farias