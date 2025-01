Fortaleza anuncia zagueiro David Luiz até 2026

O Fortaleza anunciou oficialmente nesta segunda-feira (20), a contratação do zagueiro David Luiz. O contrato dele com o Tricolor de Aço vai até 31 de dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano. O zagueiro multicampeão chega ao Tricolor de Aço sem custos. Na sexta-feira (17), o Diário do Nordeste anunciou com exclusividade a contratação dele pelo Fortaleza.

Anúncio do Leão

David Luiz está #FechadoComOLeão até 2026! 🦁✅



O Fortaleza Esporte Clube comunica a contratação de David Luiz até 31 de dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano. O zagueiro multicampeão chega ao Tricolor de Aço sem custos.



Vitorioso na Europa e Campeão com a… pic.twitter.com/hO0OLrpcCB — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) January 20, 2025

Carreira dele

Vitorioso na Europa e Campeão com a Seleção Brasileira, David iniciou sua carreira no Vitória-BA antes de acertar sua primeira ida ao Velho Continente em 2007. No futebol europeu, David conquistou títulos e teve passagens marcantes por Portugal, França e Inglaterra, sendo Campeão da Champions League 2012, Premier League 2017, Primeira Liga de Portugal 2010 e da Ligue 1 em 2016.

No período, foi eleito o melhor zagueiro do mundo ao lado de Thiago Silva pela FIFA e da Premier League, além de ter sido o melhor jogador da Primeira Liga de Portugal.

Legenda: David Luiz foi anunciado pelo Fortaleza nesta segunda-feira Foto: Divulgação / FortalezaEC

"Estamos muito felizes com a contratação do David Luiz, um jogador de nível mundial, foi campeão por onde passou e agora vem defender as cores do Fortaleza. Tive a oportunidade de trabalhar nessa negociação e ficou muito claro para mim a escolha do jogador. Ele tinha outras propostas com condições financeiras bem acima, mas ele escolheu o Fortaleza e entende que o nosso projeto tem mais a ver com o anseio de sua carreira, valores de vida e tinha o desejo de voltar a jogar no Nordeste, pois já tinha atuado no Vitória. Houve toda a conversa e o entendimento, a comissão técnica gosta da ideia, entende que ele tem muita capacidade técnica para entregar e também a nível de experiência, mentalidade vencedora com palavras, ações e atitudes no dia a dia, que fazem um time campeão", exaltou o CEO do Fortaleza EC SAF, Marcelo Paz.

Veja também Jogada Fortaleza acerta contratação do zagueiro David Luiz, ex-Flamengo Jogada Análise: David Luiz no Fortaleza é experiência em campo e novo patamar de mercado para o time nordestino

"Ninguém é campeão por acaso, então se ele tem todos esses títulos é porque ele sabe o caminho e vai nos ajudar a seguir nessa rota. O Fortaleza tem sido campeão pelo menos uma vez nos últimos anos e ter um atleta com esse perfil faz com que a gente seja mais forte, preparado, com mais peças e condições de fazer um grande trabalho. Tenho certeza que a torcida vai acolher bastante e nos próximos dois anos vamos viver aqui momentos bons e de dificuldade, que fazem parte da trajetória, mas acima de tudo com muito trabalho, entrega e ambição. O Fortaleza tem ambição de coisas grandes e o David vem para trabalhar em cima disso", concluiu.

Legenda: David Luiz jogou 57 partidas pela Seleção Brasileira Foto: Celso Pupo / shutterstock

Pela Seleção Brasileira

Vestindo a amarelinha, David Luiz fez 57 jogos e marcou três gols, sendo o oitavo zagueiro a ter mais partidas pela Seleção Brasileira. Campeão da Copa das Confederações, o atleta defendeu o Brasil na disputa da Copa do Mundo de 2014, marcando dois gols e contribuindo com uma assistência.

Retorno ao Brasil

O zagueiro retornou ao Brasil em 2021 para defender o Flamengo, onde realizou 132 jogos, fez quatro gols e conquistou a Copa Libertadores, o Campeonato Carioca e o Bicampeonato da Copa do Brasil, estando presente na seleção da Libertadores, nomeado pela CONMEBOL, e na equipe ideal das Américas, entregue pelo jornal El País, em 2022.

– A história do David Luiz mostra o nível de atleta que ele é, foi revelado no Vitória, vestiu as camisas de clubes gigantes do futebol mundial e voltando agora ao Nordeste, assim como começou na sua carreira. Um projeto que lhe atraiu dentro do contexto de relação de aproximação com o CEO Marcelo Paz. Entendemos que o David é um atleta que pode contribuir tecnicamente, em formação de liderança fora do campo e na construção de mentalidade vencedora. Foi campeão em todos os clubes que passou e estamos buscando tirar o melhor dele para os nossos objetivos, uma parceria mano a mano, o clube é bom pro David e o David é bom pro clube - exaltou o Diretor de Futebol do Fortaleza EC SAF, Alex Santiago.

– Nossa ideia é que a gente possa extrair o melhor dele, não só na condição de bola no pé, é um jogador que tem um passe que dispensa comentários e que também tem a liderança na hora da orientação do setor defensivo. Tem o chamado de espírito de campeão nas horas que as coisas se tornam mais difíceis e tenho certeza absoluta que é um nível de atleta que vamos precisar neste ano pelos desafios e objetivos que o clube pretende ter em 2025. O David é muito bem-vindo, que ele possa ser abraçado pela nossa torcida, assim como ele vai abraçá-la pela sua liderança e da pessoa que ele é. Vamos caminhar juntos para grandes momentos com esse grande atleta - finalizou.

FICHA TÉCNICA

Nome: David Luiz Moreira Marinho

Data de nascimento: 22/04/1987 - 37 anos

Posição: Zagueiro

Naturalidade: Diadema-SP

Clubes: Vitória-BA, Benfica-POR, Chelsea-ING, PSG-FRA, Arsenal-ING, Flamengo-RJ e Fortaleza.