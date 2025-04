Ceará planeja compra do atacante Guilherme em definitivo; veja detalhes

O Ceará deseja efetuar em breve a compra em definitivo do passe do atacante Guilherme. O jovem jogador de 19 anos tem se destacado no time profissional do Vovô e chamado a atenção de torcedores do Alvinegro de Porangabuçu por suas boas atuações.

Em entrevista exclusiva ao Jogada do Vozão, o executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky, revelou que Guilherme está emprestado ao Vovô, mas que o clube pretende efetuar a compra em definitivo da jovem promessa.

No contrato de empréstimo, o Ceará tem uma opção de compra de Guilherme, e agora planeja executar essa opção de compra. O valor da negociação é mantido em sigilo pelas partes, mas deve ser pago em breve pelo Vovô.

Ainda de acordo com Drubscky, o Ceará ampliou recentemente o vínculo de empréstimo de Guilherme e deu ao jogador um aumento salarial. Ele deu uma assistência para Pedro Raul na partida contra o Vasco, pela Série A do Brasileirão 2025.