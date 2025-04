Ceará termina a 4ª rodada da Série A no G-4; veja posição do Fortaleza

A 4ª rodada da Série A de 2025 chegou ao fim nesta quinta-feira (17) com a vitória do Cruzeiro por 3 a 0 contra o Bahia, no Mineirão. Um resultado que aumenta a pressão no técnico Rogério Ceni, que ainda não venceu no Brasileirão, mas também é importante para o futebol cearense: manteve o Ceará no G-4 na tabela de classificação.

Com o 2º melhor início da história do clube na era dos pontos corridos, o Vovô ocupa a 4ª posição, com sete pontos. A pontuação é a mesma do Cruzeiro, mas o saldo de gols hoje é superior: 2 x 1. Na rodada, o time alvinegro venceu o Vasco por 2 a 1 e manteve 100% de aproveitamento na Arena Castelão - antes, superou também o Grêmio.

Os demais membros do G-4 são: Flamengo (10), Palmeiras (10) e Fluminense (9). É fato que se trata apenas do início da competição, com expectativa de mudanças nas equipes no decorrer da temporada, em um campeonato que só chegará ao fim em 21 de dezembro. No entanto, largar bem serve para confiança e margem segura antes da oscilação.

Com somente uma vitória, o Fortaleza aparece na 12ª colocação, com cinco pontos. Na rodada, a equipe tricolor perdeu para o Vitória-BA por 2 a 1 e alcançou a marca de três jogos seguido sem um triunfo após superar o Fluminense na estreia, em casa.

A zona de rebaixamento tem: Grêmio (3), Bahia (3), Atlético-MG (2) e Sport (1). Desde o começo do torneio, quatro treinadores já foram demitidos: o português Pedro Caixinha, ex-Santos; Mano Menezes, ex-Fluminense; além dos argentinos Gustavo Quinteros, ex-Grêmio, e Ramón Díaz, ex-Corinthians.

Confira a tabela de classificação da Série A após 4 rodadas