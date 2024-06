Heleno explica negociação de Jonathan com Cruzeiro e garante: ‘não vamos prejudicar o Ceará’

Uma das principais joias da base do Ceará, o zagueiro Jonathan é alvo do Cruzeiro e deve deixar o clube em breve. Com contrato até o fim de 2025 e multa de R$ 6 milhões, o defensor ainda não renovou vínculo com Vovô e, junto ao staff, vive a expectativa do pagamento desse valor para a liberação. Em contato com o Diário do Nordeste, o ex-volante Heleno, tio do atleta, explicou a situação.

"Acho que não vai dar certo a renovação, mas o jogador e eu temos um carinho enorme pelo Ceará. Então, quando o Ceará colocou uma multa no contrato, ele quis dizer que o Jonathan valia o valor da multa. O Cruzeiro ou qualquer clube pode depositar esse valor e levar ele sem sequer notificar o clube, mas pelo carinho que a gente tem pelo Ceará, estamos dando uma oportunidade para o Ceará negociar com esse clube que deseja o Jonathan", declarou.

Legenda: Tio de Jonathan, o ex-volante Heleno atuou pelo Ceará entre 2009 e 2012 Foto: divulgação / Ceará

Jonathan chegou ao time alvinegro em 2021 para o Sub-17. Na época, foi indicado pelo tio e realizou testes na Cidade Vozão, em Itaitinga, como um atacante. O avaliador era o ídolo alvinegro João Marcos, que o mudou de posição nos exames e, depois, o aprovou para as categorias de base.

"O Jonathan ou eu não estamos prejudicando o Ceará. O Ceará está lucrando com tudo isso porque o menino chegou no clube de graça e o Ceará não gastou nem R$ 1 milhão (até hoje com o atleta), então se o valor da multa é R$ 6 milhões, está lucrando. Eu não estou prejudicando o Ceará, mas ajudando, e agora estamos dando a oportunidade do Ceará negociar e ganhar mais, quem sabe com outro tipo de negociação". Heleno Tio de Jonathan

O zagueiro está no clube há cinco anos. Até o Sub-20, teve propostas recusadas de Athletico-PR, Grêmio e Flamengo. A decisão da gestão foi apostar na evolução técnica do zagueiro.

No principal desde 2023, soma 16 jogos. Com a camisa 55, se destaca pela velocidade, jogo aéreo e qualidade para a construção desde o campo defensivo. Atualmente, é titular na Série B do Brasileiro.