Cruzeiro tenta contratação de zagueiro Jonathan, que tem multa milionária no Ceará; veja valor

O zagueiro Jonathan, do Ceará, está na mira do Cruzeiro. De acordo com o ge, o clube mineiro abriu conversas pela contratação do jogador de 20 anos, uma das promessas do Vovô e que tem sido titular nos últimos jogos com o técnico Vagner Mancini.

O Diário do Nordeste apurou que o Ceará não recebeu, até o momento, nenhuma proposta oficial pela saída de Jonathan. Ainda de acordo com a apuração, a multa rescisória do defensor é R$ 6 milhões para o mercado nacional e US$ 6 milhões (cerca de R$ 30 milhões) para o exterior. A gestão avalia o jovem como ativo de grande potencial e trabalha para a renovação de contrato.

Legenda: Jonathan foi integrado ao elenco principal do Ceará em 2023 Foto: Felipe Santos / Ceará

Jonathan tem contrato com o Ceará até o fim de 2025. A próxima janela de transferências do futebol brasileiro será aberta no dia 10 de julho. Portanto, a negociação só poderia ser confirmada após esta data.

O atleta estreou profissionalmente com a camisa do Ceará em 2023, quando disputou dois jogos. Em 2024, ganhou espaço no time profissional e já soma 13 partidas disputadas, sendo nove como titular.