Ceará embarca sem Jonathan e com Richard de volta para jogo contra Brusque; veja relacionados

A delegação do Ceará embarcou no início da tarde desta sexta-feira (14), com destino a Santa Catarina (SC), onde enfrenta no domingo (16), o Brusque, pela décima rodada da Série B do Brasileirão 2024.

As ausências no embarque foram do zagueiro Jonathan, que está sendo negociado com o Cruzeiro, Richardson e Facundo Castro. Porém, o Vovô tem a volta do goleiro titular Richard, Matheus Felipe e Jean Irmer, que já cumpriu suspensão e agora está de volta ao time.

Programação

No início da tarde, a delegação do Ceará embarca para Guarulhos (SP). Em seguida, segue viagem para Navegantes (SC), município vizinho a Itajaí (SC), onde a delegação ficará hospedada e onde será disputado o jogo contra o Brusque.

Brusque e Ceará entram em campo neste domingo (16), às 16h de Brasília, no estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC), para disputar a décima rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Veja lista de relacionados:

Richard

Bruno Ferreira

Maicon Cleiton

Raí Ramos

Rafael Ramos

Matheus Bahia

Ramon Menezes

David Ricardo

Matheus Felipe

Yago

Jean Irmer

De Lucca

Castilho

Lourenço

Mugni

Recalde

Bruninho

Aylon

Pulga

Janderson

Saulo Mineiro

Barceló